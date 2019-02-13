Вся страна готовится к великому событию – к 70-летию Аллы Пугачевой. К этому светлому празднику телеканалы страны готовят специальную сетку вещания. Концерты, интервью, рассказы мужей, детей и друзей – всего будет в избытке. Непременно должны появиться неизвестные подробности из жизни Примадонны в ток-шоу Борисова, Малахова и Шепелева. Ожидается, что по случаю столь грандиозного события в стране объявят выходной день.

Вся страна готовится к великому событию – к 70-летию Аллы Пугачевой. К этому светлому празднику телеканалы страны готовят специальную сетку вещания. Концерты, интервью, рассказы мужей, детей и друзей – всего будет в избытке. Непременно должны появиться "неизвестные подробности из жизни Примадонны" в ток-шоу Борисова, Малахова и Шепелева. Ожидается, что по случаю столь грандиозного события в стране объявят выходной день.Торговцы цветами рассказывают, что на середину апреля они планируют заказывать большие объемы товара и поднять цены. Примадонне, как известно, нравится получать в подарок желтые тюльпаны или букеты из лизиантусов, а вот колючие цветы ей не по нраву."В этом году нас кормят четыре праздника – День Святого Валентина 14 февраля, Международный женский день 8 марта, День знаний 1 сентября и юбилей 15 апреля, который растянется на несколько дней, – признались продавцы роз и хризантем. – Выручка за все эти дни превысит годовую".Правда, поздравить лично последнюю народную артистку Советского Союза (больше это звание никому не давали) смогут далеко не все. В сам день рождения певица, как говорят в ее окружении, соберет всего около 300 человек из ближнего круга в шикарном ресторане в центре города. А попасть на юбилейный концерт в Кремлевском дворце смогут только лично приглашенная артисткой знать и богачи – сегодня цены на билеты туда достигают 270 тысяч.Нищебродов же приглашают послушать песни в исполнении других звезд – Киркорова, Шнурова, Вайкуле, Лолиты, Буйнова. Цены на билеты туда не превышают 60 тысяч рублей, так что вполне по карману всем. Как известно, средняя пенсия в Москве составляет 17,5 тысяч рублей. Так что всего за 3, 5 месяца даже старики могут накопить на концерт. А работающим поклонникам звезды и вовсе эту сумму покажется пустячной.Впрочем, за удовольствие слышать песни Пугачевой никаких денег не жалко. Тем более, она фантастически обновила свой репертуар – прежде пела про "Старинные часы" и "Миллион алых роз", а теперь – "Что вижу, то пою", и "Поживи в моей шкуре". Да и внешне узнать ее невозможно стало – балахоны сменили мини-юбками, шортами, футболками. А ведь все эти фантастические перемены стоят денег. Которые мы будет копить к апрелю, чтобы подарить Алле Борисовне вместе с нашей любовью.