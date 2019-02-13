Прокуратура оценила состояние преступности региона

Прокуратура оценила состояние преступности регионаПрокуратура проанализировала состояние преступности во Владимирской области за 2018 год. Преступлений стало меньше на 5,4 - с 18 257 до 17 263.Положительную тенденцию наблюдают практически для всех районах области, за исключением Селивановского, там стало 287 случаев (+ 4,4 %) и Суздальского, где случилось 485 преступлений (+ 4,3 %).Кроме того, в большинстве районов региона отмечают снижение уровня тяжкой и особо тяжкой преступности. Но есть и исключения, где этих случаев стало больше - Юрьев-Польский – 84 (+ 52,7 %), Селивановский – 109 (+ 32,9 %), Собинский – 168 (+ 15,9 %), Суздальский – 122 (+ 7 %), Вязниковский – 215 (+ 5,9 %) и Судогодский – 148 (+ 3,5 %) районов. В областном центре случилось 1086 тяжких преступлений (+ 9,3 %).