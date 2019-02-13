Вячеслава Цеповяза перевели из колонии в Амурской области в другое учреждение уголовно-исполнительной системы. При этом куда именно его отправили, не сообщается. Ранее в Интернете появилось новое видео усадьбы Цеповяза в тюрьме.

Вячеслава Цеповяза перевели из колонии в Амурской области в другое учреждение уголовно-исполнительной системы, рассказали в пресс-службе УФСИН по Амурской области. При этом куда именно его отправили, не сообщается.Ранее источник в правоохранительных органах Хабаровского края рассказал РИА Новости, что Цеповяза перевели из Приамурья в СИЗО Хабаровска для проведения следственных действий​​​.Между тем в Интернете появилось новое видео условий пребывания Цеповяза в колонии строгого режима. Он делает обзор своей "усадьбы", рассказывая, что "тут морковка растет", "это пасека, где пчел держим и мед качаем", а "это душик сделали, купаться будем".В ноябре 2018 года в Сети были опубликованы фотографии, где Цеповяз позирует в тюремной робе с мобильником в руках, а перед ним на столе крабы, шашлык и красная икра. После этого в колонию с проверкой выехала прокуратура. Против сотрудников было возбуждено уголовное дело.Цеповяз входил в банду Цапка, которая убила 12 человек в станице Кущевской в 2010 году. Лидер банды Сергей Цапок получил пожизненное, но умер в СИЗО от болезни. Цеповяз был осужден на 19 лет и 10 месяцев тюрьмы.