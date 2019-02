Британскому фотографу Уиллу Беррарду-Лукасу улыбнулась невероятная удача. Он смог запечатлеть редчайшего черного африканского леопарда в Кении. Последний раз животное этого вида с угольным окрасом кожи видели в 1909 году.

Британскому фотографу Уиллу Беррарду-Лукасу улыбнулась невероятная удача. Он смог запечатлеть редчайшего черного африканского леопарда в Кении. Последний раз животное этого вида с угольным окрасом кожи видели в 1909 году, сообщает Guardian.Запечатлеть уникального леопарда британцу удалось с помощью грамотно расставленных скрытых камер в кенийской провинции Лайкипия.По словам Беррарда-Лукаса, леопард попал в объективы камер совершенно случайно."Это настоящая удача! Я, наконец, исполнил свою мечту!", — заявил фотограф.Черный леопард имеет такой окрас шкуры из-за редкого заболевания меланизма. Последний раз животное с такой особенностью видели в 1909 году рядом с эфиопским городом Аддис-Абеба.