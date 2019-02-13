В Национальной хоккейной лиге продолжается очередной игровой день регулярного чемпионата. Лидер турнирной таблицы Тампа-Бэй Лайтнинг на своем льду одержал победу над Калгари Флэймз со счетом 6:3.

В Национальной хоккейной лиге продолжается очередной игровой день регулярного чемпионата. Лидер турнирной таблицы "Тампа-Бэй Лайтнинг" на своем льду одержал победу над "Калгари Флэймз" со счетом 6:3.В составе победителей российский нападающий Никита Кучеров забросил одну шайбу и отдал три результативные передачи. Форвард упрочил лидерство в споре лучших бомбардиров НХЛ, сейчас на его счету 88 очков (25 гола + 63 паса). Российский вратарь победителей Андрей Василевский отразил 18 бросков по своим воротамВ другом матче игрового дня "Каролина Харрикейнз" на выезде победила "Оттаву Сенаторз" со счетом 4:1. Российский нападающий гостей Андрей Свечников результативными действиями не отметился.