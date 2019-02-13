Прокуратура требует ее увольнения

Прокуратура требует ее увольненияКольчугинская прокуратура потребовала уволить заместителя главы Бавленского сельского поселения. Специалисты надзорного ведомства устроили проверку финансово-бюджетной деятельности администрации и обнаружили сведения, нарушающие антикоррупционное законодательство.Оказалось, что заместитель главы администрации Бавленского сельского поселения «подрабатывала» и занимала пост заместителя начальника МКУ «Отдел административно-хозяйственного обеспечения администрации Бавленского сельского послеления».В июле прошлого года, являясь начальником отдела, она не урегулировала конфликт интересов при подписании актов сдачи-приёмки услуг по муниципальному контракту, заключенному с её мужем.