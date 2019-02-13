19 декабря на Вестях.Ru и rusfond.ru мы рассказали историю Аиши Незаметдиновой из Москвы. У девочки тяжелый врожденный порок сердца. Состояние Аиши стремительно ухудшается, малышка слабеет, от малейшего напряжения синеет, покрывается испариной и тяжело дышит.

19 декабря на Вестях.Ru и rusfond.ru мы рассказали историю Аиши Незаметдиновой из Москвы. У девочки тяжелый врожденный порок сердца. Состояние Аиши стремительно ухудшается, малышка слабеет, от малейшего напряжения синеет, покрывается испариной и тяжело дышит. Врачи отмечают у Аиши признаки сердечной недостаточности. Спасти девочку может только срочная операция на сердце.Рады сообщить: вся необходимая сумма (491 000 руб.) собрана. Читатели Вестей.Ru и rusfond.ru собрали 550 636 руб. Мама Аиши благодарит всех за помощь. Примите и нашу признательность, дорогие друзья. Если не будет ваших возражений, "излишки" пойдут на реализацию программы Русфонда "Организация пожертвований при помощи средств массовой информации и интернета от физических и юридических лиц для оказания адресной помощи остронуждающимся людям по их письмам".