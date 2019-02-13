25 января на Вестях.Ru и rusfond.ru мы рассказали историю Карины Масловой из подмосковного села Павловская слобода. У девочки паралич Дюшенна-Эрба, который называют акушерским параличом. Это значит, что акушеры во время родов с такой силой вытягивали Карину, что разорвали нервы в левом плече.

25 января на Вестях.Ru и rusfond.ru мы рассказали историю Карины Масловой из подмосковного села Павловская слобода. У девочки паралич Дюшенна – Эрба, который называют акушерским параличом. Это значит, что акушеры во время родов с такой силой вытягивали Карину, что разорвали нервы в левом плече. Кроме того, сломали ключицу и локоть. Рука девочки почти не двигается и не разгибается. Карина не может ползать, ей трудно удерживать игрушки. Помочь может серия микрохирургических операций. Если начать лечение в ближайшее время, рука обретет подвижность.Рады сообщить: вся необходимая сумма (813 750 руб.) собрана. Читатели Вестей.Ru, rbc.ru, ria.ru, chaskor.ru и rusfond.ru собрали 765 776 руб. 149 450 руб. собрали слушатели радио "Говорит Москва". Всего собрано 915 226 руб. Мама Карины благодарит всех за помощь. Примите и нашу признательность, дорогие друзья. Если не будет ваших возражений, "излишки" пойдут на реализацию программы Русфонда "Организация пожертвований при помощи средств массовой информации и интернета от физических и юридических лиц для оказания адресной помощи остронуждающимся людям по их письмам".