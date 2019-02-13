14 января на Вестях.Ru и rusfond.ru мы рассказали историю Вики Жуковой из Камско-Устьинского района Татарстана. У девочки редкое и тяжелое генетическое заболевание – синдром рука – сердце.

14 января на Вестях.Ru и rusfond.ru мы рассказали историю Вики Жуковой из Камско-Устьинского района Татарстана. У девочки редкое и тяжелое генетическое заболевание – синдром "рука – сердце". При этой болезни возникает нарушение в развитии рук, позвоночника, нарушение работы сердца. Из-за болезни у Вики развился сколиоз. Деформация достигла четвертой, самой тяжелой степени, семь лет назад позвоночник девочки был зафиксирован раздвижной металлоконструкцией. Сейчас Вика выросла. Ее костная ткань стала зрелой, и раздвижную металлоконструкцию нужно заменить на постоянную, но эта операция не покрывается госквотой.Рады сообщить: вся необходимая сумма (716 494 руб.) собрана. Читатели Вестей.Ru, business-gazeta.ru и rusfond.ru собрали 705 203 руб. 49 697 руб. собрали телезрители ГТРК "Татарстан". 4039 руб. собрали телезрители НТР. Всего собрано 758 939 руб. Мама Вики благодарит всех за помощь. Примите и нашу признательность, дорогие друзья. Если не будет ваших возражений, "излишки" пойдут на реализацию программы Русфонда "Организация пожертвований при помощи средств массовой информации и интернета от физических и юридических лиц для оказания адресной помощи остронуждающимся людям по их письмам".