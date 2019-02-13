31 декабря на Вестях.Ru и rusfond.ru мы рассказали историю Ярослава Митякина из Новосибирска. У мальчика редкое и тяжелое врожденное заболевание кожи - пластинчатый ихтиоз. Кожа Ярослава постоянно пересыхает, воспаляется, трескается, отслаивается, на теле образуются раны.

31 декабря на Вестях.Ru и rusfond.ru мы рассказали историю Ярослава Митякина из Новосибирска. У мальчика редкое и тяжелое врожденное заболевание кожи - пластинчатый ихтиоз. Кожа Ярослава постоянно пересыхает, воспаляется, трескается, отслаивается, на теле образуются раны. Мальчик страдает от нестерпимого зуда. Помочь Ярославу может постоянная обработка кожи специальными увлажняющими и заживляющими кремами и мазями.Рады сообщить: вся необходимая сумма (406 476 руб.) собрана. Читатели Вестей.Ru, rbc.ru и rusfond.ru собрали 342 601 руб. 79 417 руб. собрали телезрители ГТРК "Новосибирск". 10 592 руб. собрали телезрители "НСК 49". Всего собрано 432 610 руб. Мама Ярослава благодарит всех за помощь. Примите и нашу признательность, дорогие друзья. Если не будет ваших возражений, "излишки" пойдут на реализацию программы Русфонда "Организация пожертвований при помощи средств массовой информации и интернета от физических и юридических лиц для оказания адресной помощи остронуждающимся людям по их письмам".