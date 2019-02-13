10 декабря на Вестях.Ru и rusfond.ru мы рассказали историю Зарины Ахметяновой из Чекмагушевского района Башкортостана. У девочки врожденный порок сердца – открытый артериальный проток, диагностированный с большим опозданием.

10 декабря на Вестях.Ru и rusfond.ru мы рассказали историю Зарины Ахметяновой из Чекмагушевского района Башкортостана. У девочки врожденный порок сердца – открытый артериальный проток, диагностированный с большим опозданием. Состояние Зарины ухудшается, девочка слабеет, любая физическая нагрузка вызывает у нее одышку. Врачи отмечают изменения в структуре ее сердца, которое работает с серьезной перегрузкой. Зарине необходима срочная операция, в ходе которой дефект в сердце закроют специальным имплантом – окклюдером.Рады сообщить: вся необходимая сумма (197 470 руб.) собрана. Читатели Вестей.Ru и rusfond.ru собрали 203 707 руб. Мама Зарины благодарит всех за помощь. Примите и нашу признательность, дорогие друзья. Если не будет ваших возражений, "излишки" пойдут на реализацию программы Русфонда "Организация пожертвований при помощи средств массовой информации и интернета от физических и юридических лиц для оказания адресной помощи остронуждающимся людям по их письмам".