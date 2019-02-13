Документ направили директору облздрава Алексею Мозалёву

Документ направили директору облздрава Алексею МозалёвуФракция КПРФ в ЗакСобрании Владимирской области написала целый доклад о проблемах местной медицины, где собрала обращения граждан и подготовила ряд предложений по развитию здравоохранения. Документ направили директору облздрава Алексею Мозалёву.Коммунисты пишут, что заработная плата молодых специалистов ниже установленной «майскими указами» Владимира Путина. Из-за низкой зарплаты молодёжь в основном выбирает частные клиники. Доктора вынуждены работать на несколько ставок, чтобы заработать себе на хлеб. Часто выходит так, что оплата труда младшего медперсонала оказывается больше той, что получает средний медицинский персонал.Платные услуги на базе бюджетных медучреждений области оказывают непрозрачно. Решение о «процентовке» решает главврач, в результате доктора получают минимальный процент от оказанной услуги. Очередь в санатории, в том числе и для инвалидов, может затянуться на 3 года.Кроме общей характеристики здравоохранения, партийцы прошлись по проблемам конкретных медучреждений. Так они указали на отсутствие ремонта в детских поликлиниках Заклязьменского и Энергетика, Городской больницы №2 во Владимире, поликлиники в Лакинске. В стационарах городских больниц №2 и 4, если верить докладу, полная антисанитария и живут тараканы. Докторов не хватает в Детской поликлиники Энергетика, городской больнице №6 в Юрьевце, Городской больнице №7 Оргтруда, Городской больнице в Радужном, Собинской районной больнице и других медицинских учреждениях.