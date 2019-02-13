Магистр интеллектуальной игры Что? Где? Когда?
Александр Друзь изложил свою версию скандала с редактором Первого канала.
Знаток утверждает, что это именно Илья Бер предложил ему сделку с вопросами за
деньги.
Магистр интеллектуальной игры "Что? Где? Когда?"
Александр Друзь изложил свою версию скандала с редактором Первого канала.
Знаток утверждает, что это именно Илья Бер предложил ему сделку с вопросами за
деньги.
Александр Друзь не отрицает, что голос на предоставленных
главным редактором программы "Кто хочет стать миллионером?" записях
действительно его. Однако историю Бер перевернул с ног на голову. По словам
магистра, он "восхитился наглостью" телеведущего и "старательно
подыграл" ему в обсуждении деталей сделки.
"Историю Илья Бер рассказал с точностью да наоборот.
Именно он предложил мне сделку с вопросами за деньги, которые я заплачу ему с
выигрыша", – рассказал Друзь. По словам знатока, он поставил в известность
и своего партнера по предстоящей передаче, Виктора Сиднева. Вместе они решили:
если вопросы на игре совпадут с теми, что озвучил им Бер, довести игру до 15-го
пункта – но его не выигрывать, а сообщить о заговоре руководству "Миллионера".
Однако, признается Друзь, главред программы их обхитрил.
"Все оказалось сложнее, последние пять вопросов не совпадали. Мы просто
играли на них и выигрывали... Оглядываясь назад, я понимаю, как глупо я
поступил, пытаясь переиграть Бера. Мне жаль, что так получилось",– сказал
Александр .
В свою очередь, Илья Бер заявляет, что до последнего момента
не хотел публичного скандала и пытался решить все кулуарно. Но не получилось -
и тогда появился скандальный пост в блоге главреда.
"Вопрос по существу, но пока что я на него не отвечу.
Раньше – это совсем другая история с совсем другими вовлеченными людьми. Я пока
не уверен, что готов параллельно обе истории на два фронта рассказывать. Думаю,
рано или поздно та история тоже всплывет", – цитирует ответ Бера на вопрос о том, почему он назвал Друзя "гнилым человеком".
Днем ранее Бер обвинил в мошенничестве и попытке
подкупа. В своем блоге он рассказал, что перед записью декабрьской программы Александр
Друзь попросил его раскрыть список вопросов и ответов в предстоящей игре.
Взамен он предложил поделиться частью выигрыша в 3 миллиона рублей.