Магистр интеллектуальной игры Что? Где? Когда? Александр Друзь изложил свою версию скандала с редактором Первого канала. Знаток утверждает, что это именно Илья Бер предложил ему сделку с вопросами за деньги.

Магистр интеллектуальной игры "Что? Где? Когда?"Александр Друзь изложил свою версию скандала с редактором Первого канала.Знаток утверждает, что это именно Илья Бер предложил ему сделку с вопросами заденьги.Александр Друзь не отрицает, что голос на предоставленныхглавным редактором программы "Кто хочет стать миллионером?" записяхдействительно его. Однако историю Бер перевернул с ног на голову. По словаммагистра, он "восхитился наглостью" телеведущего и "старательноподыграл" ему в обсуждении деталей сделки."Историю Илья Бер рассказал с точностью да наоборот.Именно он предложил мне сделку с вопросами за деньги, которые я заплачу ему свыигрыша", – рассказал Друзь. По словам знатока, он поставил в известностьи своего партнера по предстоящей передаче, Виктора Сиднева. Вместе они решили:если вопросы на игре совпадут с теми, что озвучил им Бер, довести игру до 15-гопункта – но его не выигрывать, а сообщить о заговоре руководству "Миллионера".Однако, признается Друзь, главред программы их обхитрил."Все оказалось сложнее, последние пять вопросов не совпадали. Мы простоиграли на них и выигрывали... Оглядываясь назад, я понимаю, как глупо япоступил, пытаясь переиграть Бера. Мне жаль, что так получилось",– сказалАлександр .В свою очередь, Илья Бер заявляет, что до последнего моментане хотел публичного скандала и пытался решить все кулуарно. Но не получилось -и тогда появился скандальный пост в блоге главреда."Вопрос по существу, но пока что я на него не отвечу.Раньше – это совсем другая история с совсем другими вовлеченными людьми. Я покане уверен, что готов параллельно обе истории на два фронта рассказывать. Думаю,рано или поздно та история тоже всплывет", – цитирует ответ Бера на вопрос о том, почему он назвал Друзя "гнилым человеком".Днем ранее Бер обвинил в мошенничестве и попыткеподкупа. В своем блоге он рассказал, что перед записью декабрьской программы АлександрДрузь попросил его раскрыть список вопросов и ответов в предстоящей игре.Взамен он предложил поделиться частью выигрыша в 3 миллиона рублей.