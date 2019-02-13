В минувшую субботу Брэд Питт посетил праздничную вечеринку в честь дня рождения своей бывшей супруги Дженнифер Энистон. Как сообщают близкие друзья Анджелины Джоли, эта новость стала шоком для звезды фильма Малефисента.

В минувшую субботу Брэд Питт посетил праздничную вечеринку в честь дня рождениясвоей бывшей супруги Дженнифер Энистон. Как сообщают близкие друзья АнджелиныДжоли, эта новость стала шоком для звезды фильма "Малефисента".Актриса не знала, что ее бывший муж и его экс-возлюбленная проводятвремя вместе, пока в Сети не появились фотографии с празднования 50-летия звездысериала "Друзья". Близкий друг отметил, что сейчас она старается недумать об этом. "Энджи была шокирована, когда узнала, что Брэд пришел навечеринку к Дженнифер", – заявил анонимный источник.По его словам, актриса догадывалась, что они вновь общаются,но не знала, что они снова стали очень близки. Знаменитость испытала очень неприятныечувства, и сразу постаралась отвлечься от них. "Как бы ей тяжело не было, онапонимает, что ничего не может сделать и поэтому предпочитает занимать себядругими заботами", – передает его слова Hollywood Life.Друзья Дженнифер Энистон также не знали, что бывший мужсобирается посетить вечеринку. Однако его появление не сталодля них шоком. "Они были немного удивлены, когда пришел Питт. Брэд и Дженнифер перестали скрывать, что поддерживают дружеские отношения. Все присутствующие давно догадывались об этом", -рассказал близкий друг актрисы.Напомним, звездная вечеринка прошла 9 февраля в Sunset Tower Hotel в Лос-Анджелесе. Мероприятие посетили такие знаменитости, как Орландо Блум, Роберт Дауни-младший, Кэти Перри, Дайан Китон и Барбра Стрейзанд.