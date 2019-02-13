Нападающий санкт-петербургского Зенита Артем Дзюба прокомментировал поражение команды в первом матче 1/16 финала Лиги Европы против турецкого Фенербахче. Встреча прошла во вторник в Стамбуле и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.

Нападающий санкт-петербургского "Зенита" Артем Дзюба прокомментировал поражение команды в первом матче 1/16 финала Лиги Европы против турецкого "Фенербахче". Встреча прошла во вторник в Стамбуле и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.Ответная встреча пройдет 21 февраля в Санкт-Петербурге. По словам Дзюбы, вся борьба еще впереди."Поражение не критично, конечно, 1:1 — было бы лучше, но "Фенербахче" приедет в Санкт-Петербург, прочувствует нашу поддержку, — сказал Дзюба, которого цитирует РИА Новости. — Все впереди, двухматчевое противостояние не закончено, данное поражение для нас не приговор. Мы с оптимизмом смотрим в ответную встречу".Кроме того, Дзюба рассказал о ситуации с незабитым пенальти, который бил Роберт Мак, а не российский нападающий. При этом именно Дзюба является штатным пенальтистом команды."У нас был с Маком диалог перед пенальти, но он останется внутри команды, — добавил Дзюба. — Мы сами разберем эту ситуацию. Это футбол, и великие футболисты промахиваются с пенальти. Человек почувствовал уверенность и пошел бить, бывает".