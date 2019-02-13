Игорь Ефремов станет заместителем Александра Карпиловича

Игорь Ефремов станет заместителем Александра КарпиловичаБывший главный редактор «Владимирских ведомостей» уже нашел новое место работы. По приглашению начальника пресс-службы администрации Владимира Александра Карпиловича, Игорь Ефремов станет его заместителем.Должность была свободна, а глава городской администрации Андрей Шохин не возражал против нового назначения.Несколько недель назад Игорь Ефремов ушёл с должности главреда «Владимирских ведомостей». Он проработал там 7 лет. Официальную причину ухода так и не озвучили.