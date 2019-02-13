Переменчивые погодные явления повышают риски возникновения происшествий

Переменчивые погодные явления повышают риски возникновения происшествийВладимирские синоптики прогнозируют выпадение сильных осадков. Мокрый снег налипнет на проводах и деревьях, на дорогах будет гололедица. Ветер южный, его скорость - 7-12 м/с.Температура воздуха ночью составит 4 градуса ниже нуля, а днем поднимается до +1 градуса.Такие переменчивые погодные явления повышают риски возникновения происшествий.Региональное МЧС напоминает жителям и гостям области о необходимости соблюдать правила безопасного поведения в период прохождения циклона.По возможности воздержитесь от передвижения на личном транспорте, не оставляйте машины баннерами и деревьями, следите за чистотой крыш зданий, на них не должны скапливаться снежные массы.При возникновении происшествий звоните на телефоны спасения: «01» - с городского, «112», «101» - с мобильного. Телефон доверия – 39-99-99.