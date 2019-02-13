В ходе передачи на иранском телевидении, посвященной встрече 1/8 финала Лиги чемпионов между Манчестер Юнайтед и Пари Сен-Жерменом, была использована эмблема английского клуба образца середины прошлого века.

В ходе передачи на иранском телевидении, посвященной встрече 1/8 финала Лиги чемпионов между "Манчестер Юнайтед" и "Пари Сен-Жерменом", была использована эмблема английского клуба образца середины прошлого века.По информации ITASportPress, это связано с религиозной цензурой. Руководство телеканала посчитало неприемлемым изображение дьявола на современной эмблеме английского клуба.Напомним, что "красные дьяволы" у себя дома уступили "ПСЖ" со счетом 0:2 и осложнили себе задачу выхода в следующий раунд плей-офф Лиги чемпионов.