Единая Россия продолжает свой кадровый проект ПолитСтартап, направленный на обновление партийных рядов. Регистрация участников началась 13 февраля на официальном сайте, сообщила депутат Госдумы, член президиума генсовета ЕР Алена Аршинова.

"Единая Россия" продолжает свой кадровый проект "ПолитСтартап",направленный на обновление партийных рядов. Регистрация участниковначалась 13 февраля на , сообщила депутат Госдумы,член президиума генсовета "ЕР" Алена Аршинова.Масштабыпроекта расширяются: в текущем году он охватит 36 регионов, рассказалапарламентарий на IX съезде "Молодой Гвардии Единой России". "ПолитСтартап" в полной мере становится общероссийским проектом – от Калининграда до Чукотки.27 субъектах Федерации проект пройдет в рамках предвыборных кампаний врегиональные и городские заксобрания. А в девяти субъектах – на уровне муниципальных выборов. "Проект будетзадействован в 159 избирательных кампаниях по всей стране", – уточнила Аршинова.Единороссырешили внести изменения в образовательный модуль проекта: его расширилии включили онлайн-обучение на сайте и очное обучение в регионах. Каждыйиз участников "ПолитСтартапа" получает наставника – представителя "Единой России" и получает помощь от федеральных экспертов."Также участники "ПолитСтартапа"пройдут обучение по специальным образовательным модулям, которыепозволяют им повысить свои навыки для работы в политике", – добавила Аршинова."ПолитСтартап"– пилотный проект, направленный на кадровое обновление партийных рядов.Принять в нем участие могут молодые люди в возрасте до 35 лет, неимеющие политического опыта, но желающие применить свои знания и уменияна практике. По итогам единого дня голосования в сентябре прошлого годакаждый шестой кандидат, участвовавший в проекте, стал депутатом.Молодые люди имеют шанс провести агитационную кампанию, показать своизнания и навыки на дебатах, пообщаться с политиками, лидерами общественногомнения и политтехнологами. В прошлом году "ПолитСтартап"работал в пилотном режиме в 24 регионах, заявку на участие в проектеподали более 1600 человек. В итоге в предварительном голосованииучаствовало больше трети молодых кандидатов.