Генеральный директор Первого канала прокомментировал скандал, поднявшийся после обнародования Ильей Бером записей, которые якобы подтверждают попытку Александра Друзя его подкупить. Константин Эрнст выдвинул неожиданную версию: возможно, у них личный конфликт.

Генеральный директор Первого канала прокомментировал скандал, поднявшийся после обнародования Ильей Бером записей, которые якобы подтверждают попытку Александра Друзя его подкупить. Константин Эрнст выдвинул неожиданную версию: возможно, у них личный конфликт.Вкратце ситуация такова: главный редактор передачи "Кто хочет стать миллионером?" Илья Бер сообщил, что Александр Друзь предложил долю в выигрыше, если ему удастся одержать победу на шоу. По словам Бера, он передал магистру "Что? Где? Когда?" список вопросов, но лишь для того, чтобы доказать факт мошенничества.Бер обратился в комиссию по этике Международной ассоциации клубов "Что? Где? Когда?" с предложением дисквалифицировать Друзя как игрока. В свою очередь тот заверил, что именно Бер был инициатором схемы.В итоге в скандал вмешался генеральный директор Первого канала . Он выступил с революционным предположением, что Друзя и Бера объединяют не рабочие, а личные отношения – якобы между двумя мужчинами конфликт, ведь у них много общего."Пока мы можем лишь предполагать, что между двумя участниками этой истории есть личный конфликт, учитывая, что они давно знакомы, оба "знатоки" и активно участвуют в жизни "Что? Где? Когда?", а для выяснения отношений не пожалели использовать другую телевизионную программу", – цитирует .Также он отметил, что разбирательства относительно этой скандальной ситуации идут с того момента, как о ней стало известно. "Это непросто: задеты интересы двух разных программ двух разных производителей. "Что? Где? Когда?" производит телекомпания "Игра-ТВ", "Кто хочет стать миллионером?" – "Красный квадрат", – сообщил глава Первого канала.При этом Константин Эрнст опроверг данные о "договорняках" на шоу "Кто хочет стать миллионером?", и ситуация с Александром Друзем и Ильей Бером "первый такой случай". "Многие звезды отказываются играть в этом шоу именно потому, что хотят знать ответы заранее, хотя бы немного, чтобы, если не выиграть, то достойно проиграть. И не было ни одного случая, чтобы им шли навстречу", – подчеркнул .