Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст прокомментировал скандал, поднявшийся после обнародования Ильей Бером записи, которая якобы подтверждает попытку знатока Александра Друзя его подкупить. Эрнст выдвинул неожиданную версию, сообщив, что, возможно, между Ильей и Александром личный конфликт.

Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст прокомментировал скандал, поднявшийся после обнародования Ильей Бером записи, которая якобы подтверждает попытку "знатока" Александра Друзя его подкупить. Эрнст выдвинул неожиданную версию, сообщив, что, возможно, между Ильей и Александром личный конфликт.Вкратце ситуация такова: главный редактор передачи "Кто хочет стать миллионером?" Илья Бер сообщил, что Александр Друзь якобы предложил долю в выигрыше, если ему удастся одержать победу на шоу. По словам Бера, он передал магистру "Что? Где? Когда?" список вопросов, но лишь для того, чтобы доказать факт мошенничества. В свою очередь Александр Друзь заверил, что именно Илья Бер был инициатором этой схемы.В итоге, в скандал вмешался генеральный директор Первого канала Константин Эрнст. Он выступил с революционным предположением, что Друзя и Бера объединяют не рабочие, а личные отношения – якобы между двумя мужчинами конфликт, ведь у них много общего."Пока мы можем лишь предполагать, что между двумя участниками этой истории есть личный конфликт, учитывая, что они давно знакомы, оба "знатоки" и активно участвуют в жизни "Что? Где? Когда?", а для выяснения отношений не пожалели использовать другую телевизионную программу", – цитирует Константина Эрнста .Также он отметил, что разбирательства относительно этой скандальной ситуации идут с того момента, как о ней стало известно. "Это непросто: задеты интересы двух разных программ двух разных производителей. "Что? Где? Когда?" производит телекомпания "Игра-ТВ", "Кто хочет стать миллионером?" – "Красный квадрат", – сообщил глава Первого канала.При этом Константин Эрнст опроверг данные о "договорняках" на шоу "Кто хочет стать миллионером?" и ситуация с Александром Друзем и Ильей Бером "первый такой случай". "Многие звезды отказываются играть в этом шоу именно потому, что хотят знать ответы заранее, хотя бы немного, чтобы, если не выиграть, то достойно проиграть. И не было ни одного случая, чтобы им шли навстречу", – подчеркнул Константин Эрнст.