Автобус с болельщиками санкт-петербургского футбольного клуба Зенит был атакован фанатами стамбульского Фенербахче перед матчем первого раунда 1/16 финала Лиги Европы.

Автобус с болельщиками санкт-петербургского футбольного клуба "Зенит" был атакован фанатами стамбульского "Фенербахче" перед матчем первого раунда 1/16 финала Лиги Европы.Как сообщает Чемпионат.com со ссылкой на телеграм-канал Ofnews, поклонники турецкой команды с ножами и арматурой остановили автобус и попытались забраться внутрь. Российский болельщики заблокировали двери автобуса, после чего смогли покинуть место происшествия. В результате нападения были разбиты окна из-за чего несколько фанатов "Зенита" получили порезы.Отмечается, что ночью перед матчем около 20 болельщиков "Фенербахче" атаковали семерых фанатов "Зенита", но те сумели отбиться. Кроме того, турки перед началом встречи обходили бары города в поисках российских болельщиков.По информации источника, накануне матча с Стамбул прилетели фанаты махачкалинского "Анжи", чтобы помочь фанатам "Фенербахче" в столкновениях с теми, кто прилетел поддержать "Зенит".