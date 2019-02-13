В 13 российских регионах 13 февраля в ряде агрохолдингов проходят проверки ФНС и ФСБ. Они могут быть связаны с неуплатой налогов и незаконного возмещения экспортного НДС. Другая версия происходящего - ликвидация площадок для недобросовестных поставщиков сельхозпродукции.

В 13 российских регионах 13 февраля в ряде агрохолдингов проходят проверки ФНС и ФСБ. Они могут быть связаны с неуплатой налогов и незаконного возмещения экспортного НДС. Другая версия происходящего — ликвидация площадок для недобросовестных поставщиков сельхозпродукции.Группа компаний "Здоровая ферма" в Челябинске опровергла информацию о том, что сотрудники ФСБ и ФНС проводят выемки документов компании, сообщает ТАСС. Никаких проверок со стороны органов ФСБ нет, заявили в пресс-службе "Здоровой фермы". "Здоровая ферма" производит охлажденные и замороженные продукты из мяса птицы и свинины, полуфабрикаты, копченые деликатесы, колбасные изделия, мясные деликатесы и поставляет яйца.Оперативные мероприятия проходят на агропромышленном предприятии на Урале. Проверку на территории "Богдановичского комбикормового завода" проводят сотрудники управления "К" Федеральной службы безопасности России и Федеральной налоговой службы. Здесь проходит выемка документов. Комментировать информацию по обыскам на предприятии отказались. При этом сотрудники предприятия подтвердили, что к ним на работу пришли сотрудники ФСБ.