Защитник санкт-петербургского Зенита Эмануэль Маммана, получивший травму колена во время тренировки накануне матча 1/16 финала Лиги Европы с турецким Фенербахче, прошел медицинское обследование. Восстановление аргентинского футболиста займет от двух до трех недель.

Защитник санкт-петербургского "Зенита" Эмануэль Маммана, получивший травму колена во время тренировки накануне матча 1/16 финала Лиги Европы с турецким "Фенербахче", прошел медицинское обследование. Восстановление аргентинского футболиста займет от двух до трех недель.Об этом сообщила пресс-служба сине-бело-голубых. Ближайшее время Маммана будет готовиться к чемпионату России по индивидуальной программе.Защитник из Аргентины подписал контракт с "Зенитом" летом 2017 года. С тех пор он провел за клуб 34 матча.