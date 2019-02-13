Главный редактор шоу Кто хочет стать миллионером
Илья Бер нарушил этические нормы своей программы – даже если он пытался таким
образом разоблачить Александра Друзя. Шоумен Максим Галкин уверен,
что в его передаче такая ситуация в принципе невозможна.
Главный редактор шоу "Кто хочет стать миллионером"
Илья Бер нарушил этические нормы своей программы – даже если он пытался таким
образом "разоблачить" Александра Друзя. Шоумен Максим Галкин уверен,
что в его передаче такая ситуация в принципе невозможна.
О попытке подкупить главного редактора "Кто хочет стать
миллионером" Ильи Бера Максим Галкин узнал из прессы – и эта информация,
признается телеведущий, его шокировала. Шоумен уверен, что для Дмитрия Диброва
и команды, которая делает программу, этичность превыше всего.
"Никогда в жизни мне бы не пришло в голову, что кто-то
из создателей программы будет вступать в сговор с игроками, но я не знаю всех
подробностей. Могу вам точно сказать: при мне такого не было", – заявил
Галкин.
Главный редактор викторины "Кто хочет стать
миллионером?" Илья Бер ранее признался, что знаток Александр Друзь якобы
предложил ему долю в выигрыше, если ему удастся выиграть три миллиона рублей. По
словам Бера, он передал магистру "Что? Где? Когда?" список вопросов -
но лишь для того, чтобы доказать факт мошенничества. Друзь, в свою очередь,
утверждает, что именно Бер был инициатором этой схемы.
Максим Галкин правдоподобность этих версий комментировать не стал. Шоумен подчеркнул: выводы
можно будет делать только после разбирательства Первого канала. Пока же Галкина
смущает в этой истории поведение Бера: даже если режиссер хотел разоблачить
мошенничество, он не имел права нарушать этические нормы программы, приводит мнение телеведущего "Взгляд".