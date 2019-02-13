Главный редактор шоу Кто хочет стать миллионером Илья Бер нарушил этические нормы своей программы – даже если он пытался таким образом разоблачить Александра Друзя. Шоумен Максим Галкин уверен, что в его передаче такая ситуация в принципе невозможна.

Главный редактор шоу "Кто хочет стать миллионером"Илья Бер нарушил этические нормы своей программы – даже если он пытался такимобразом "разоблачить" Александра Друзя. Шоумен Максим Галкин уверен,что в его передаче такая ситуация в принципе невозможна.О попытке подкупить главного редактора "Кто хочет статьмиллионером" Ильи Бера Максим Галкин узнал из прессы – и эта информация,признается телеведущий, его шокировала. Шоумен уверен, что для Дмитрия Диброваи команды, которая делает программу, этичность превыше всего."Никогда в жизни мне бы не пришло в голову, что кто-тоиз создателей программы будет вступать в сговор с игроками, но я не знаю всехподробностей. Могу вам точно сказать: при мне такого не было", – заявилГалкин.Главный редактор викторины "Кто хочет статьмиллионером?" Илья Бер ранее признался, что знаток Александр Друзь якобыпредложил ему долю в выигрыше, если ему удастся выиграть три миллиона рублей. Пословам Бера, он передал магистру "Что? Где? Когда?" список вопросов -но лишь для того, чтобы доказать факт мошенничества. Друзь, в свою очередь,утверждает, что именно Бер был инициатором этой схемы.Максим Галкин правдоподобность этих версий комментировать не стал. Шоумен подчеркнул: выводыможно будет делать только после разбирательства Первого канала. Пока же Галкинасмущает в этой истории поведение Бера: даже если режиссер хотел разоблачитьмошенничество, он не имел права нарушать этические нормы программы, приводит мнение телеведущего "Взгляд".