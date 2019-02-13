Оказывается, закрытие Project Ara, в рамках которого разрабатывались смартфоны с легко заменяемыми пользователем компонентами, не положило конец амбициям Google в этой области. Недавно компания подала заявку на патент, в которой описывается модульный телефон новой конструкции.

Оказывается, закрытие Project Ara, в рамках которого разрабатывались смартфоны с легко заменяемыми пользователем компонентами, не положило конец амбициям Google в этой области. Недавно компания подала заявку на патент, в которой описывается модульный телефон новой конструкции.Первым на патентную заявку обратило внимание издание T3.com. В документе изображен именно смартфон, но в тексте уточняется, что технология может быть применена в любых устройствах, включая ноутбуки, портативные игровые консоли, планшеты и т.п.Гаджет, изобретенный в Google, состоит из трех основных компонентов: корпуса, экрана в сборе с сенсорами, аккумулятором, процессором, и остальной ключевой электронной начинкой, а также дополнительного функционального модуля. Все три соединяются друг с другом наподобие кубиков Lego.Третий функциональный модуль может содержать различные дополнения — например, разные фронтальные камеры, вспомогательный дисплей, размещенный на задней панели, продвинутую систему тактильной отдачи или дополнительную оперативную память.Решение представляет собой что-то среднее между полностью модульным, но совершенно непрактичным аппаратом Project Ara, и серией смартфонов Moto Z с поддержкой примагничиваемых на заднюю панель модулей Moto Mods. Воплотится ли новая технология когда-либо в конкретном устройстве, сказать пока сложно.