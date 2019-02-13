Телеведущий порадовал поклонников трогательным снимком. Андрей Малахов опубликовал его в Stories на своей странице в Instagram.
Телеведущий порадовал поклонников трогательным снимком. Андрей Малахов опубликовал его в Stories на своей странице в Instagram.
"С Мариной Нееловой!" – подписал кадр шоумен. На фото
улыбающийся Малахов стоит, прижавшись к знаменитой артистке. Сама 72-летняя
звезда театра и кино, позируя, сделала губы уточкой, как заправская светская
львица. Снимок телеведущий снабдил большим сердечком, давая тем самым понять,
как любит и уважает актрису.
При этом не сообщил,
где именно было сделано фото. Стоит отметить, что Марина Неелова действительно
прекрасно выглядит: свежий блонд, яркая помада в тон модных очков, цветной
пиджак, аксессуары...
Отметим, что Андрей
Малахов очень дружен со многими российскими знаменитостями. А с некоторыми он
даже успел породниться – телеведущий стал крестным отцом детей Филиппа
Киркорова. Но личные отношения никогда не мешали шоумену создавать сенсации из
историй своих звездный друзей.
Напомним, Андрей 25 лет отдал Первому каналу, а потом подло перешел к
конкурентам. На "России 1" от стал вести ток-шоу "Прямой
эфир" вместо Бориса Корчевникова. В последнее время шоу часто подвергается критике – в частности, от члена экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадима Манукяна.