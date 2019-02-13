Телеведущий порадовал поклонников трогательным снимком. Андрей Малахов опубликовал его в Stories на своей странице в Instagram.

Телеведущий порадовал поклонников трогательным снимком. Андрей Малахов опубликовал его в Stories на своей странице в Instagram."С Мариной Нееловой!" – подписал кадр шоумен. На фотоулыбающийся Малахов стоит, прижавшись к знаменитой артистке. Сама 72-летняязвезда театра и кино, позируя, сделала губы уточкой, как заправская светскаяльвица. Снимок телеведущий снабдил большим сердечком, давая тем самым понять,как любит и уважает актрису.При этом не сообщил,где именно было сделано фото. Стоит отметить, что Марина Неелова действительнопрекрасно выглядит: свежий блонд, яркая помада в тон модных очков, цветнойпиджак, аксессуары...Отметим, что АндрейМалахов очень дружен со многими российскими знаменитостями. А с некоторыми ондаже успел породниться – телеведущий стал крестным отцом детей ФилиппаКиркорова. Но личные отношения никогда не мешали шоумену создавать сенсации изисторий своих звездный друзей.Напомним, Андрей 25 лет отдал Первому каналу, а потом подло перешел кконкурентам. На "России 1" от стал вести ток-шоу "Прямойэфир" вместо Бориса Корчевникова. В последнее время шоу часто подвергается критике – в частности, от члена экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадима Манукяна.