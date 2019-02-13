На международном турнире по шахматам, который проходит в американском Сент-Луисе, завершились матчи шестого тура. Россиянка Валентина Гунина, играя белыми фигурами, добилась победы над немкой Элизабет Петц и сравнялась по очкам с Александрой Костенюк.

На международном турнире по шахматам, который проходит в американском Сент-Луисе, завершились матчи шестого тура. Россиянка Валентина Гунина, играя белыми фигурами, добилась победы над немкой Элизабет Петц и сравнялась по очкам с Александрой Костенюк.Теперь у обеих шахматисток из России по пять набранных баллов, и они лидируют в соревнованиях. Костенюк в шестом туре разошлась миром с американкой Ириной Круш.В других встречах дня француженка Мари Себаг поделила очки с Белой Хотенашвили из Грузии, представительница Индии Дронавалли Харика победила казахстанскую шахматистку Жансаю Абдумалик, а грузинка Нана Дзагнидзе оказалась сильнее Анны Затонских из США.