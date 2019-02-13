Ксения Собчак сыграла эпизодическую роль в новом сериале Константина Богомолова, с которым у замужней ведущей, если верить слухам, бурный роман. Меж тем, существует версия, что теледива и режиссер всего лишь разыгрывают адюльтер.

Ксения Собчак сыграла эпизодическую роль в новом сериале КонстантинаБогомолова, с которым у замужней ведущей, если верить слухам, бурный роман. Межтем, существует версия, что теледива и режиссер всего лишь разыгрывают адюльтер.Вот уже несколькомесяцев народ обсуждает перипетии, с которыми то и дело сталкивается КсенияСобчак. В прессе постоянно всплывают новые подробности ее страстного романа с режиссеромБогомоловым. Остроты ситуации добавляет муж телеведущей – актер Максам Виторган,который несколько недель назад сломал нос предполагаемому сопернику.Меж тем, все больше людей уверены, что любовный треугольник "Виторган,Собчак, Богомолов" – это всего лишь пиар-акция. Якобы скандальные слухи выгодныи Ксении, и Константину.Теледива, например, аккурат после драки супруга и любовника, запустила свое шоу на сайте YouTube. Также ходят слухи, что гонорары Собчакза рекламу и корпоративы после этой истории заметно выросли.Режиссер, в свою очередь, тожене остался внакладе. Его сериал "Содержанки" еще не вышел на экраны, но ужепривлек к себе внимание прессы. Режиссер в своей первой многосерийной картине сняли Собчак, и бывшую жену Дарью Мороз, которой, кстати, доверил главную роль.К слову, если предположить, что эта версия правдива, то не совсем непонятно какой резон Максиму Виторгану участвовать в этой плохо пахнущей трагикомедии. Может быть, телеведущая, играя на чувствах, использовала несчастного мужа, как, в принципе, не исключено, что супруг Собчак тоже не в убытке.