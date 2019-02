В Сети появились видеокадры, как старые Жигули едут по улицам Ставрополя задом наперед. В Твиттере их сопроводили вопросом: Как тебе такое, Илон Маск? с именем изобретателя в тегах. Уже вскоре Маск ответил на русском языке, написав: Хаха офигенно.

Глава SpaceX и Tesla Илон Маск на русском языке отреагировал на видеокадры, как старые "Жигули" едут по улицам Ставрополя "задом наперед".Ранее эти удивительные кадры появились в Сети, а в "Твиттере" НТВ их сопроводили вопросом: "Как тебе такое, Илон Маск" с его именем в тегах.Уже вскоре изобретатель ответил на русском словами: "Хаха офигенно".And how do you like this, @elonmusk? pic.twitter.com/DhSzqzNGSC— НТВ (@ntvru) 11 февраля 2019 г.В полиции Ставрополя пояснили, что водитель этих уникальных "Жигулей" (их журналисты назвали "самоходным инфарктом") – 18-летний житель Невинномыска, который самостоятельно изменил конструкцию автомобиля.Теперь шутник-изобретатель сможет выехать на дорогу только вернув машине нормальный ход.