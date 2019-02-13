Бизнесмен и основатель американской компании SpaceX Илон Маск написал хаха офигенно в своем Twitter-аккаунте. Бизнесмен отреагировал русскоязычным комментарием на пост российского телеканала НТВ с упоминанием своего никнейма

Бизнесмен и основатель американской компании SpaceX Илон Маск написал хаха офигенно в своем Twitter-аккаунте. Бизнесмен отреагировал русскоязычным комментарием на пост российского телеканала НТВ с упоминанием своего никнейма.Официальный Twitter-аккаунт канала НТВ опубликовал видео, в котором ставропольский водитель модифицировал свой автомобиль причудливым образом. К посту была добавлена подпись And how do you like this, @elonmusk? (И как тебе такое, Илон Маск?).В августе 2018 года сообщалось, что иностранные пользователи социальных сетей оценили популярный в России мем Как тебе такое, Илон Маск?. Юзеры шуточно обращались к бизнесмену, публикуя разные безумные изобретения.