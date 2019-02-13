Затор на реке Бурея в Хабаровском крае ликвидирован в рекордные сроки. Военные инженеры завершили сложнейшую технологическую операцию и освободили русло от гигантского оползня. Работали в тяжелейших условиях — в сорокоградусные морозы, среди тайги.

Затор на реке Бурея в Хабаровском крае ликвидирован в рекордные сроки. Военные инженеры завершили сложнейшую технологическую операцию и освободили русло от гигантского оползня. Работали в тяжелейших условиях — в сорокоградусные морозы, среди тайги. Сейчас фактически проложено новое русло — наводнения удалось избежать, уровень водохранилища, питающего крупнейшую на Дальнем Востоке ГЭС, достиг нормы.Обычно спокойная Бурея больше похожа на горную реку. Потоки воды стремительно расширяют протоку, а ведь всего полтора месяца назад здесь возвышалась скала, образованная в результате оползня.Когда тысячи тонн породы рухнули в реку, гигантская волна накрыла противоположный берег. Вода и лед попросту срезали деревья — теперь это место больше напоминает пустыню. }Мороз под сорок, высокая влажность и порывистый ветер — в таких условиях приходилось работать специалистам министерства обороны."Было тяжело, конечно, из-за холода, но мы справились ", — рассказал Дмитрий Танкэ-Э, военнослужащий.К операции привлекли около пятисот человек. До ближайшего населенного пункта отсюда примерно сто километров. Провизию, оборудование и даже многотонную спецтехнику — перебрасывали военно-транспортными самолетами и вертолетами.Взрывчатку переправляли по железной дороге из Приморского края и грузили на вертолеты, чтобы доставить к месту обвала. С берега на берег — тротил перевозили на снегоходах.Саперам приходилось работать по пояс в ледяной воде — чтобы заложить заряды. Всего провели 11 взрывов. 300 тонн тротила.С помощью новейшего беспилотника "Орлан-10" военные инженеры оценивали взрывы и корректировали дальнейшую работу саперов.В плотине из камней и льда саперы сначала пробили двадцатиметровую протоку. А затем серией взрывов по краям расширили ее до 150 метров.Сейчас Бурея сама расчищает себе путь. Каждую секунду через этот канал проходит более полутора тысяч кубометров воды.В "Русгидро" заявляют, что уровень воды в водохранилище, питающем крупнейшую на дальнем востоке ГЭС, пришел в норму. А искусственное озеро, образовавшееся выше обвала начало мелеть и больше не угрожает затопить населенные пункты."Это масштабная операция и немыслимо, чтобы кто-то мог ее провести в такие сроки, кроме инженерных войск министерства обороны", — говорит Николай Шульгинов, председатель правления, генеральный директор ПАО "Русгидро".Отличившихся специалистов уникальной операции представили к наградам. Минобороны выпустило медаль за участие в ликвидации последствий ЧС на Бурее."Вы выполнили приказ и снискали глубокое уважение и благодарность не только жителей Дальнего Востока, но и всех россиян, с волнением наблюдавших за вашим героическим трудом", — поблагодарил солдат и офицеров Дмитрий Булгаков, заместитель министра обороны России.За ситуацией продолжают следить специалисты. Но уже подтвердили — угрозы повторных обвалов в этом районе нет, скальные породы устойчивы.