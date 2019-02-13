Затор на реке Бурея в Хабаровском крае ликвидирован в рекордные сроки. Военные инженеры завершили сложнейшую технологическую операцию и освободили русло от гигантского оползня. Работали в тяжелейших условиях — в сорокоградусные морозы, среди тайги.
Затор на реке Бурея в Хабаровском крае ликвидирован в рекордные сроки. Военные инженеры завершили сложнейшую технологическую операцию и освободили русло от гигантского оползня. Работали в тяжелейших условиях — в сорокоградусные морозы, среди тайги. Сейчас фактически проложено новое русло — наводнения удалось избежать, уровень водохранилища, питающего крупнейшую на Дальнем Востоке ГЭС, достиг нормы.
Обычно спокойная Бурея больше похожа на горную реку. Потоки воды стремительно расширяют протоку, а ведь всего полтора месяца назад здесь возвышалась скала, образованная в результате оползня.
Когда тысячи тонн породы рухнули в реку, гигантская волна накрыла противоположный берег. Вода и лед попросту срезали деревья — теперь это место больше напоминает пустыню. }
Мороз под сорок, высокая влажность и порывистый ветер — в таких условиях приходилось работать специалистам министерства обороны.
"Было тяжело, конечно, из-за холода, но мы справились ", — рассказал Дмитрий Танкэ-Э, военнослужащий.
К операции привлекли около пятисот человек. До ближайшего населенного пункта отсюда примерно сто километров. Провизию, оборудование и даже многотонную спецтехнику — перебрасывали военно-транспортными самолетами и вертолетами.
Взрывчатку переправляли по железной дороге из Приморского края и грузили на вертолеты, чтобы доставить к месту обвала. С берега на берег — тротил перевозили на снегоходах.
Саперам приходилось работать по пояс в ледяной воде — чтобы заложить заряды. Всего провели 11 взрывов. 300 тонн тротила.
С помощью новейшего беспилотника "Орлан-10" военные инженеры оценивали взрывы и корректировали дальнейшую работу саперов.
В плотине из камней и льда саперы сначала пробили двадцатиметровую протоку. А затем серией взрывов по краям расширили ее до 150 метров.
Сейчас Бурея сама расчищает себе путь. Каждую секунду через этот канал проходит более полутора тысяч кубометров воды.
В "Русгидро" заявляют, что уровень воды в водохранилище, питающем крупнейшую на дальнем востоке ГЭС, пришел в норму. А искусственное озеро, образовавшееся выше обвала начало мелеть и больше не угрожает затопить населенные пункты.
"Это масштабная операция и немыслимо, чтобы кто-то мог ее провести в такие сроки, кроме инженерных войск министерства обороны", — говорит Николай Шульгинов, председатель правления, генеральный директор ПАО "Русгидро".
Отличившихся специалистов уникальной операции представили к наградам. Минобороны выпустило медаль за участие в ликвидации последствий ЧС на Бурее.
"Вы выполнили приказ и снискали глубокое уважение и благодарность не только жителей Дальнего Востока, но и всех россиян, с волнением наблюдавших за вашим героическим трудом", — поблагодарил солдат и офицеров Дмитрий Булгаков, заместитель министра обороны России.
За ситуацией продолжают следить специалисты. Но уже подтвердили — угрозы повторных обвалов в этом районе нет, скальные породы устойчивы.