До чего же граждане Украины не любят своего президента! Тысячи восхитительных комментариев вызвала идея телеведущего Александра Дубинского запустить в соцсетях флэшмоб с хэштегом #фото_с_лохом. Нетрудно догадаться, что в качестве лоха выступает Петр Порошенко.

До чего же граждане Украины не любят своего президента! Тысячивосхитительных комментариев вызвала идеятелеведущего Александра Дубинского запустить в соцсетях флэшмоб с хэштегом #фото_с_лохом.Нетрудно догадаться, что в качестве лоха выступает Петр Порошенко.Журналист работает на олигарха Игоря Коломойского, которыйподдерживает в предвыборной гонке на Украине комика Владимира Зеленского. Самартист недавно назвал себя клоуном и даже выпустил приложение с такимназванием.Но лохов на Украине тоже хватает: совсем недавно в том, чтоон лох признался экс-президент Виктор Янукович. После таинственного исчезновенияв ноябре 2018 года он собрал журналистов в Москве и начал вспоминать событияпятилетней давности.Беглый политик, приговоренный у себя на родине к 13 годам тюрьмыза госизмену, рассказал о том, как его обманули европейские министры, обещавшиемир после майдана. Развели, как лоха, признался Янукович. Действующий главагосударства Петр Порошенко себя лохом пока не объявлял, но многие егосограждане в этом не сомневаются.Выборы президента Украины пройдут 31 марта. По даннымсоциологических опросов, лидером рейтинга с конца января является актерВладимир Зеленский, которого готовы поддержать 21,9% избирателей. На второмместе – глава "Батькивщины" Юлия Тимошенко с 19,2%.Действующий президент Петр Порошенко, замыкающий тройку,пока набирает 14,8% голосов в свою поддержку. Всего в предвыборной кампанииучаствуют 44 кандидата – это абсолютный рекорд за всю историю независимойУкраины.