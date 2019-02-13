До чего же граждане Украины не любят своего президента! Тысячи
восхитительных комментариев вызвала идея
телеведущего Александра Дубинского запустить в соцсетях флэшмоб с хэштегом #фото_с_лохом.
Нетрудно догадаться, что в качестве лоха выступает Петр Порошенко.
До чего же граждане Украины не любят своего президента! Тысячи
восхитительных комментариев вызвала идея
телеведущего Александра Дубинского запустить в соцсетях флэшмоб с хэштегом #фото_с_лохом.
Нетрудно догадаться, что в качестве лоха выступает Петр Порошенко.
Журналист работает на олигарха Игоря Коломойского, который
поддерживает в предвыборной гонке на Украине комика Владимира Зеленского. Сам
артист недавно назвал себя клоуном и даже выпустил приложение с таким
названием.
Но лохов на Украине тоже хватает: совсем недавно в том, что
он лох признался экс-президент Виктор Янукович. После таинственного исчезновения
в ноябре 2018 года он собрал журналистов в Москве и начал вспоминать события
пятилетней давности.
Беглый политик, приговоренный у себя на родине к 13 годам тюрьмы
за госизмену, рассказал о том, как его обманули европейские министры, обещавшие
мир после майдана. Развели, как лоха, признался Янукович. Действующий глава
государства Петр Порошенко себя лохом пока не объявлял, но многие его
сограждане в этом не сомневаются.
Выборы президента Украины пройдут 31 марта. По данным
социологических опросов, лидером рейтинга с конца января является актер
Владимир Зеленский, которого готовы поддержать 21,9% избирателей. На втором
месте – глава "Батькивщины" Юлия Тимошенко с 19,2%.
Действующий президент Петр Порошенко, замыкающий тройку,
пока набирает 14,8% голосов в свою поддержку. Всего в предвыборной кампании
участвуют 44 кандидата – это абсолютный рекорд за всю историю независимой
Украины.