Винный гид России пополнился рейтингом розовых вин российского производства среднего ценового сегмента. Рейтинг после масштабного исследования российских вин составили Минпромторг и Минсельхоз России совместно в Роскачеством.

"Винный гид России" пополнился рейтингом розовых вин российского производства среднего ценового сегмента. Рейтинг после масштабного исследования российских вин составили Минпромторг и Минсельхоз России совместно в Роскачеством.Эксперты продегустировали и исследовали 19 образцов розового вина в среднем ценовом сегменте. Вино для исследования было закуплено в обычных супермаркетах. При этом самое малотиражное было выпущено в количестве около 30 тысяч бутылок, а самое распространенное вино было разлито чуть более чем в 450 тысяч бутылок.Сначала плохая новость10% проверенного вина не дотянуло до нижней границы ГОСТа. Нижняя граница – это 71 балл о стобалльной школе ГОСТ по винодельческой продукции.Окисленные из-за технических ошибок винодела розовые вина легко узнать по желтоватому оттенку в бокале, а также оттенкам моченого яблока, которые перекрывают типичные для этих вин ягодные ароматы. Дегустаторы также могут снизить оценку розовому вину за его излишнюю кислую резкость, которая вызывает жжение при глотке или, напротив, за отсутствие свежести, "бесхарактерность", когда вино по вкусу больше похоже на сладковатый компот.Самые низкие результаты показала категория полусладкие розовые вина. В этой категории было представлено только четыре образца. И ни один из них высокой оценки не получил.Лучшие розовые вина: 9 из 19 попали в десяткуЛучший показатель получило вино, которое набрало 83,16 балла по 100-балльной шкале."Приятно отметить, что даже сложные в технологическом плане вина удаются российским производителям, причем в значительных объемах. Самое многотиражное розовое вино, произведённое в количестве более 450 тысяч бутылок, смогло набрать высокие баллы и войти в лидеры рейтинга", — отметил статс-секретарь, замминистра промышленности и торговли Виктор Евтюхов.Девять товаров из 19 признаны превосходящими планку госстандарта – больше 78 баллов. Они и вошли в "Винный гид России". При этом разброс цен на них составил от 200 до 500 рублей. Лучшие вина произведены в крупнейших винодельческих регионах России — на Крымском полуострове и на Кубани.Произвести розовое вино хорошего качества совсем непросто, отмечает глава рабочей группы Роскачества по созданию "Винного гида России" Артур Саркисян."Очень важно точно поймать момент, когда виноградное сусло необходимо отделить от мезги. Это влияет и на цвет вина и на его вкус и аромат. Недорогие розовые вина должны быть чистыми и свежими во вкусе и аромате с преобладанием ягодных тонов – как правило это красные садовые ягоды, с приятной освежающей кислинкой во вкусе, — продолжил Артур Саркисян. — Такой деликатный стиль вина чувствителен и к гигиене на винодельне, и к окислению, как это свойственно белым винам, и к мастерству винодела".Девятку лучших определили по трем категориямВ девятку лучших вина торговых марок "Высокий Берег", "Саук-Дере", "Усадьба Перовских", Esse, два наименования Chateau Tamagne и два – Fanagoria."Розовые вина российского производства пока составляют небольшую долю в общем объеме рынка, — подчеркнул глава Роскачества Максим Протасов. — В исследовании Роскачества они заняли около 6% от общего количества протестированных образцов. Этот показатель отражает и объективную ситуацию на рынке, где доля розовых вин (включая импорт) не превышает 10%. Розовые вина — пока нишевый продукт".Но именно на игристые и розовые вина делают акцент торговые сети во время гендерных праздников: 14 февраля и 8 марта.Лидеры предпочтенийВ тройку лучших сухих розовых вин вошли редкий сорт "Высокий берег. Цвайгельт" от "Кубань-Вино" и два крымских бленда — ZB wine Rose ("Золотая Балка") и ESSE Rose от "Сатера".Два из трех заявленных в исследовании полусухих розовых вин вошли в рейтинг. Это "Роза Тамани Chateau Tamagne" от "Кубань-Вино" и Каберне розовое от "Фанагории".И производство хороших вин в России растет."В прошлом году темпы роста производства винодельческой продукции в Краснодарском крае составили более 10%, производство игристых вин в Республике Крым выросло в 1,6 раза, тихих вин – на 3%. Хорошая динамика во многом обусловлена увеличением господдержки. В целях дальнейшего развития отрасли в текущем году ее объем из федерального бюджета увеличен более чем в 2 раза, до 3 миллиардов рублей", — поясняет замминистра сельского хозяйства Оксана Лут.Разрушение мифовОдин из потребительских мифов относится к производству розовых вин. Считается, что розовые вина получаются смешиванием белого и красного вина. Но это не совсем так. Пять вин, вошедших в рейтинг, произведены из одного сорта винограда. И то, в основном, красные сорта. В этом специфика производства качественных розовых вин. В Европе купажирование, то есть смешивание белого и красного вин, вообще запрещено.Виноделы предпочитают европейские сорта Каберне Совиньон, Каберне Фран, российский сорт Красностоп Анапский. Лучшее сухое вино рейтинга выпущено из австрийского сорта Цвайгельт. Одно моносортовое вино выпущено из винограда Траминер Розовый. Еще три вина были из нескольких красных сортов винограда. Лишь в одном из вин исследования вместе с красным сортом Каберне Совиньон был использован белый сорт Алиготе.Сок большинства красных сортов винограда бледного розового, почти прозрачного цвета. Для того, чтобы получить насыщенный красный цвет, виноделы настаивают сусло красных сортов винограда на мезге (кожице и косточках). Если виноградный сок снять с мезги сразу после прессования или непродолжительное время продержать в емкости вместе с кожицей и косточками, то можно получить как раз вино розового цвета.Теперь вы знаете все. Или почти все. А за подробностями надо обратиться на сайт Роскачества.