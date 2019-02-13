В Канаде вынесли приговор ландшафтному дизайнеру, который лишил жизни восемь человек. Примечательно, что в качестве жертв он выбирал исключительно представителей секс-меньшинств. Правда ли, что тела душегуб прятал на садовых участках своих клиентов? И почему говорят, что убитых может быть гораздо больше?

В Канаде вынесли приговор ландшафтному дизайнеру, который лишил жизни восемь человек. Примечательно, что в качестве жертв он выбирал исключительно представителей секс-меньшинств. Правда ли, что тела душегуб прятал на садовых участках своих клиентов? И почему говорят, что убитых может быть гораздо больше?Окончания громкого судебного процесса в отношении канадского серийного убийцы Брюса МакКартера с нетерпением ждали все родственники и друзья его жертв. Но увидеть реакцию обвиняемого смогли лишь те, кто присутствовал в зале. В Канаде проводить фото- и видеосъемку заседаний разрешают крайне редко. Поэтому из журналистов внутри были только корреспонденты, а также художники. Они-то и сделали эти зарисовки. 67-летний Брюс МакКартер выглядел спокойным и сосредоточенным. Согласно материалам уголовного дела, этот улыбчивый мужчина в период с 2010 по 2017 годы убил восемь мужчин. Когда судья в очередной раз прочитал каждое из их имен, МакКартер, видимо, сдался, опустил голову и тихо произнес: "Виновен".Брюса МакКартера задержали в январе 2018 года. Полицейские были шокированы. Во время обысков в его квартире они обнаружили живого мужчину, привязанного к кровати. Оказалось, что заложник провел там около пяти месяцев. Помимо этого, в спальне были найдены сумка с клейкой лентой, хирургические перчатки, веревки и стяжки. Один из соседей МакКартера рассказал, они неоднократно слышали шум из его квартиры, но не придавали этому значения."Последние пару месяцев я слышал. И не только я. Многие из нас выглядывали из дверей, чтобы понять, что за шум. Это были очень громкие звуки", — рассказывает сосед Брюса МакКартера.Выйти на след МакКартера у сыщиков не получалось довольно долго. Все пропавшие мужчины относились к категории людей нетрадиционной сексуальной ориентации. Брюс же в то время был примерным семьянином с двумя детьми. Но, видимо, перед разводом с женой что-то пошло не так. МакКартер стал частым гостем в районе, где в основном живут представители однополой любви. В итоге там стали пропадать взрослые мужчины. Прокуроры не могут объяснить мотива убийств, но уверены: каждое преступление он хладнокровно спланировал.Сексуальный хищник и убийца заманивал своих жертв под предлогом сексуального согласия и убивал их ради собственного искаженного и больного удовольствия.После совершения преступления МакКартер в качестве сувениров оставлял себе на память что-то от жертв. А вот тела погибших сыщикам удалось найти не сразу. Брюс работал ландшафтным дизайнером. Останки трех жертв он закопал на своем участке, рядом с рабочим сараем. Остальных погибших МакКартер по частям спрятал в садах приблизительно 30 своих клиентов. Когда отец одной из жертв узнал подробности гибели своего ребенка, у него случился сердечный приступ.Решением суда родственники погибших остались недовольны. Несмотря на то, что 67-летнего Брюса МакКартера приговорили к пожизненному заключению, через 25 лет (то есть в 91 год) по праву условно-досрочного освобождения он сможет выйти на свободу. Но это только в том случае, если серийный убийца доживет до столь преклонного возраста.