Артистка рассказала о встрече с представителями внеземной цивилизации, с которыми столкнулась в 16 лет. Катя Лель в деталях сообщила, как выглядел и что говорил ей инопланетянин.

Артистка рассказала о встрече спредставителями внеземной цивилизации, с которыми столкнулась в 16 лет. КатяЛель в деталях сообщила, как выглядел и что говорил ей инопланетянин.Контактпроизошел, когда девушка спала в комнате со своей старшей сестрой. Катя ощущаласебя как будто парализованной, не могла двигаться и говорить.Увидевсветящийся, мигающий пол, будущая певица не поняла, где находится. По словамКати Лель, это был космический корабль. "Раздались голоса, и я понимаю, что ужераньше их слышала. Это те самые голоса, которые я слышала в первый раз, когда уменя изъяли зубы. В этот момент ко мне подходит кто-то в человеческом обличье",– цитирует исполнительницусообщила, что это был гуманоид в обличье земного мужчины. "На нем быласветло-коричневая кожаная куртка. Он был блондином с голубыми глазами, оченьприятной внешности", – поделилась подробностями встречи с сексуальныминопланетянином звезда.Знаменитостьзаверила, что красавец взял ее за руку и спросил, готова ли она. Катяпоинтересовалась – к чему? "Разве мы тебя недостаточно подготовили?" – услышалав ответ девушка. И тогда она всерьез испугалась, умоляя не забирать с Земли. Итогда гуманоид сжалился, согласившись дать будущей артистке время. При этом, пословам Кати Лель, инопланетянин сказал, что вернется за ней.Первый же контакт с представителямивнеземной цивилизации случился вечером 9 июня 1990 года в Нальчике, где онажила с семьей. Артистка уверяет, что при этом присутствовали ее родные изнакомый. Как ранее рассказывала певица, после той встречи с НЛО она не досчиталасьнескольких зубов. По ее словам, инопланетяне забрали их с собой для изучения.