Артистка рассказала о встрече с
представителями внеземной цивилизации, с которыми столкнулась в 16 лет. Катя
Лель в деталях сообщила, как выглядел и что говорил ей инопланетянин.
Артистка рассказала о встрече с
представителями внеземной цивилизации, с которыми столкнулась в 16 лет. Катя
Лель в деталях сообщила, как выглядел и что говорил ей инопланетянин.
Контакт
произошел, когда девушка спала в комнате со своей старшей сестрой. Катя ощущала
себя как будто парализованной, не могла двигаться и говорить.
Увидев
светящийся, мигающий пол, будущая певица не поняла, где находится. По словам
Кати Лель, это был космический корабль. "Раздались голоса, и я понимаю, что уже
раньше их слышала. Это те самые голоса, которые я слышала в первый раз, когда у
меня изъяли зубы. В этот момент ко мне подходит кто-то в человеческом обличье",
– цитирует исполнительницу
сообщила, что это был гуманоид в обличье земного мужчины. "На нем была
светло-коричневая кожаная куртка. Он был блондином с голубыми глазами, очень
приятной внешности", – поделилась подробностями встречи с сексуальным
инопланетянином звезда.
Знаменитость
заверила, что красавец взял ее за руку и спросил, готова ли она. Катя
поинтересовалась – к чему? "Разве мы тебя недостаточно подготовили?" – услышала
в ответ девушка. И тогда она всерьез испугалась, умоляя не забирать с Земли. И
тогда гуманоид сжалился, согласившись дать будущей артистке время. При этом, по
словам Кати Лель, инопланетянин сказал, что вернется за ней.
Первый же контакт с представителями
внеземной цивилизации случился вечером 9 июня 1990 года в Нальчике, где она
жила с семьей. Артистка уверяет, что при этом присутствовали ее родные и
знакомый. Как ранее рассказывала певица, после той встречи с НЛО она не досчиталась
нескольких зубов. По ее словам, инопланетяне забрали их с собой для изучения.