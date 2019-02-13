Одними из главных гостей церемонии вручения премии BAFTA стали герцог и герцогиня Кембриджские. Британские журналисты сообщили, что Кейт Миддлтон и принц Уильям пережили конфузный эпизод во время мероприятия.

Одними из главныхгостей церемонии вручения премии BAFTA сталигерцог и герцогиня Кембриджские. Британские журналисты сообщили, что Кейт Миддлтон и принц Уильям пережиликонфузный эпизод во время мероприятия.Члены монаршей семьи прибыли в лондонский Альберт-Холл одними из последних. и принц Уильям вошли в зал и прошли мимо толпы зрителей. Супруги улыбались и приветствовали зрителей и фотографов. Некоторые присутствующие услышали, как герцогиня тихо обратилась к мужу. "Давай быстро сядем", – сказала она. Когда супруги подошли к своим местам, то королевская особа вновь сделала тихую ремарку. "Здесь так тихо", – произнесла она, после чего они сели.Во время церемонии награждения старший сын принца Чарльза вручил награду "Человек год" 79-летнему монтажеру Тельме Шунмейкер. Она известна многолетним сотрудничеством с режиссером Мартином Скорсезе. "Шункмайер создала несколько самых запоминающихся моментов в кинематографе", – отметил в своей речи Уильям.Внук королевы также поздравил актера Брэдли Купера за победу его картины "Звезда родилась" в номинации "Лучшая музыка к фильму". Принц признался, что не знал о выдающихся вокальных способностях артиста. "Я тоже!", – с иронией ответила звезда. После мероприятия и ее супруг встретились с актрисой Оливией Колман, актером Реми Малеком и режиссером Альфонсо Куароном.