На севере Москвы убит режиссер короткометражных фильмов Илья Тихонович. Его тело с множественными колото-резаными ранами обнаружено в квартире на улице Черняховского у метро Аэропорт. Кинорежиссера зарезали на глазах его пятерых детей.

На севере Москвы убит режиссер короткометражных фильмов Илья Тихонович. Его тело с множественными колото-резаными ранами обнаружено в квартире на улице Черняховского у метро "Аэропорт". Кинорежиссера зарезали на глазах его пятерых детей.Подозреваемый в убийстве Тихоновича 38-летний мужчина из Тамбова задержан. Скрывшегося с места происшествия злоумышленника удалось поймать благодаря уличным камерам наблюдения.Убийство произошло во время конфликта, который вспыхнул во время совместного распития спиртных напитков, пояснили в пресс-службе главка следственного управления Следственного комитета России по Москве. Следствие ходатайствовало об аресте задержанного в суд. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса России ("Убийство").