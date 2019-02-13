Полиция разыскивает убийц подмосковного борца с коррупцией Дмитрия Грибова. На активиста напали 11 февраля в поселке Виноградово. После жестокого избиения общественный деятель скончался в больнице.

Полиция разыскивает убийц подмосковного борца с коррупцией Дмитрия Грибова. На активиста напали 11 февраля в поселке Виноградово. После жестокого избиения общественный деятель скончался в больнице.С сотрудником Центра противодействия коррупции расправились рядом с этим домом в поселке Виноградово, это в 50 километрах от Москвы. Здесь живет мать Дмитрия Грибова. Известно, что вчера он приехал ее навестить, а когда вышел из подъезда, на улице на него напали неизвестные в балаклавах. После того как случайный свидетель спугнул их, они скрылись. По словам свидетелей, в этот момент Дмитрий Грибов был еще жив. Скорая помощь приехала поздно, и мужчина скончался уже в больнице. Сейчас по факту случившегося возбуждено уголовное дело.А теперь — о возможных версиях убийства. Дмитрий Грибов — юрист по образованию, работал адвокатом частной практики. Кроме того, в Воскресенске он возглавлял филиал Центра противодействия коррупции. Поэтому, конечно, одна из рассматриваемых версий — это профессиональная деятельность убитого. Однако коллеги Грибова склоняются к другой версии. Два года назад он стал участником ДТП, на дороге его избили трое человек. Позже, по словам коллег, даже сожгли машину. Однако уголовное дело против них и разбирательства начались только спустя долгое время. И как раз накануне состоялось первое слушание.Ни подозреваемых, ни задержанных. Убийц подмосковного активиста Дмитрия Грибова по-прежнему ищут полицейские. Личность напавших на руководителя филиала Центра противодействия коррупции 11 февраля и жестоко избивших его по-прежнему не установлена.