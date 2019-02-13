В истории с подкупом главного редактора шоу Кто хочет стать миллионером? ведущим игроком другой популярной программы остается немало пробелов. Пожалуй, самое непонятное – для чего участники скандала выжидали полтора месяца после эфира и только сейчас дали волю эмоциям? Dni.Ru попытались разобраться в этом запутанном деле.

В истории с подкупом главного редактора шоу "Кто хочетстать миллионером?" ведущим игроком другой популярной программы остаетсянемало пробелов. Пожалуй, самое непонятное – для чего участники скандалавыжидали полтора месяца после эфира и только сейчас дали волю эмоциям? Dni.Ru попытались разобраться в этомзапутанном деле.Главный редактор популярного шоу "Кто хочет стать миллионером?"Илья Бер опубликовал 12 февраля в своем "Живом журнале" сенсационныйпост, который вторые сутки не покидает первые строчки топ-10 этого портала.Журналист, публицист, телеведущий и бывший знаток молодежнойкоманды "Что?Где?Когда?" обвинил самого маститого игрока интеллектуальногоклуба в том, что он предложил ему сдать вопросы накануне записипрограммы "Кто хочет стать миллионером?", в которой он должен былпринять участие вместе с другим магистром Виктором Сидневым.В случае выигрыша Друзь, по утверждению Бера, пообещал поделитьсячастью призовой суммы. К своему посту главред прикрепил записи телефонныхразговоров с Друзем и написал, что обратился в комиссию по этике Международнойассоциации клубов "Что? Где? Когда?" с предложениемдисквалифицировать как игрока. При этом, если верить Беру, уже во времязаписи программы подменил вопросы и с Сидневым не смогли выигратьмаксимальную сумму – три миллиона рублей.Магистр выжидал почти сутки, прежде чем отреагировать настоль серьезное обвинение. За это время свои комментарии по случаю разгорающегосяскандала дали гендиректор Первого канала Константин Эрнст, бывший и нынешний ведущиешоу "Кто хочет стать миллионером?" Максим Галкин и Дмитрий Дибров,гендиректор телекомпании "Игра-ТВ" Наталия Стеценко, дочь АлександраДрузя Инна, Михаил Боярский и другие медийные персоны. Если коротко, то перваяреакция всех, кто высказывался на эту тему – шок и недоумение.Сам же к вечеру 13 февраля слег с давлением,перед этим рассказав журналистам, что он не виноват. По версии магистра "Что?Где?Когда?"это Илья Бер предложил ему поделить выигрыш и сообщил вопросы с ответами. Друзьсильно удивился наглости редактора и решил подыграть ему, чтобы понять, насколькодалеко может пойти этот человек.Мало того, о сделке знал и партнер Друзя Виктор Сиднев. На записиигры магистры вели себя как ни в чем не бывало, но главный приз не выиграли,потому что так договорились заранее. К тому же, выяснилось, что вопросы, ответына которые Бер сообщил Друзю, на шоу не были заданы.Если проанализировать версии, изложенные двумя сторонами этогоскандала, то вроде бы ничего странного не произошло. Кто-то решил подзаработатьденег мошенническим путем за счет популярной программы, но что-то пошло не так.Так как всех подробностей общественность пока не знает, то напрашивается выводо том, что одна из сторон врет. Вот только кто – или Илья Бер?Очевидно, что репутация и того, и другого после этой мутнойистории сильно пострадает. Возможно даже, что Бер потеряет свое место в командепопулярного шоу, а Друзя выгонят из элитарного клуба знатоков. Но в любомслучае, зрительский интерес к обеим программам только возрастет.Не исключено, чтоглавными бенефициарами громкого скандала между двумя интеллектуалами станеттот, кто производит и транслирует передачи. Конечно, при этом не хочется думать,что таким и был первоначальный план авторов публичной склоки или тех, кто,возможно, за ними стоит. Кстати, менее чем за сутки число просмотров тогосамого выпуска игры "Кто хочет стать миллионером?" с Друзем и Сидневымот 22 декабря 2018 года увеличилось на несколько сотен тысяч. Такая вот игра…