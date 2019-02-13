Национальная хоккейная лига назвала тройку лучших игроков дня регулярного чемпионата. Российский нападающий Тампа-Бэй Лайтнинг Никита Кучеров стал первой звездой, набрав четыре очка (1 шайба + 3 передачи) в победном матче молний против Калгари Флэймз.

Национальная хоккейная лига назвала тройку лучших игроков дня регулярного чемпионата. Российский нападающий "Тампа-Бэй Лайтнинг Никита Кучеров стал первой звездой, набрав четыре очка (1 шайба + 3 передачи) в победном матче "молний" против "Калгари Флэймз".Еще один россиянин вратарь "Даллас Старз" Антон Худобин был признан третьей звездой дня. В игре с "Флорида Пантерз" он оформил "сухарь", отразив 30 бросков по своим воротам.Второй звездой стал нападающий "Бостон Брюинз" Брэд Маршанд. Ему удалось набрать четыре очка (1 шайба + 3 передачи) в матче с "Чикаго Блэкхокс".