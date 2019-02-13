Министр иностранных дел России Сергей Лавров во вторник провел телефонный разговор с госсекретарем США Майком Помпео.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров во вторник провел телефонный разговор с госсекретарем США Майком Помпео.Глава российского внешнеполитического ведомства предостерег Вашингтон от любого вмешательства во внутренние дела Венесуэлы, включая силовое, сообщил МИД РФ.Лавров отметил, что Россия готова провести консультации по ситуации в Венесуэле в русле принципов Устава ООН, передает ТАСС.23 января 2019 года лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны. Двумя днями ранее Верховный суд Венесуэлы аннулировал его назначение на пост спикера парламента. Гуайдо почти сразу же признали США и страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств. Действующий президент Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой государственного переворота. Ряд европейских государств предъявили Мадуро ультиматум о проведении досрочных выборов.