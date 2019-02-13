У министра иностранных дел России Сергея Лаврова состоялся непростой разговор с главой Госдепа Майком Помпео.
Запад собирается ударить по Москве новыми санкциями. Министр дал
понять: очередная агрессия против России из-за отравления Скрипалей будет иметь непредсказуемые
последствия.
У министра иностранных дел России Сергея Лаврова состоялся непростой разговор с главой Госдепа Майком Помпео.
Запад собирается ударить по Москве новыми санкциями. Министр дал
понять: очередная агрессия против России из-за отравления Скрипалей будет иметь непредсказуемые
последствия.
Лавров назвал инцидент с бывшим офицером ГРУ Сергеем Скрипалем "мутной историей" и напомнил Помпео, что с момента инцидента в Солсбери, в котором Запад обвинил Россию, экс-разведчика никто не видел.
Министр,
как и любой работник внешнеполитического фронта, был вынужден говорить
на максимально дипломатичном языке. Тем не менее, посыл Лаврова был
недвусмысленным. По его словам, дополнительные санкции из-за отравления Скрипалей под совершенно
надуманным предлогом, без доказательств вины Москвы, могут усугубить и
без того непростую ситуацию в отношениях двух стран.
Это
значит, что Вашингтон своими руками продолжит закрывать окно
возможностей для улучшения отношений России и США, которое наметилось
после победы Дональда Трампа в 2016 году. Кроме того, Москва оставляет
за собой право отвечать на агрессию и вводить ответные санкции против
западных стран.
Коснулись Лавров и Помпео
и Венесуэлы, где оппозиция продолжает протесты против президента
Николаса Мадуро. Глава МИД России предостерег американцев от
вмешательства во внутренние дела боливарианской республики.
Напомним,
что первый пакет антироссийских санкций после был
введен в конце августа прошлого года. Они включают запрет на покупки у
Москвы оружия и передачу товаров и технологий, которые могут
использоваться как в гражданской, так и военной отрасли.
Граждане России были отравлены 4 марта 2018 года в городке Солсбери,
недалеко от Лондона. Руководство Великобритании сразу же повесило вину
за преступление на Россию.
Через несколько месяцев Скотланд-Ярд показал видеокадры с двумя россиянам – Александром Петровым и Русланом Бошировым. Их назвали сотрудниками ГРУ и обвинили в заговоре и попытке убийства Скрипалей с использованием отравляющего вещества "Новичок".