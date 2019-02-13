У министра иностранных дел России Сергея Лаврова состоялся непростой разговор с главой Госдепа Майком Помпео. Запад собирается ударить по Москве новыми санкциями. Министр дал понять: очередная агрессия против России из-за отравления Скрипалей будет иметь непредсказуемые последствия.

У министра иностранных дел России Сергея Лаврова состоялся непростой разговор с главой Госдепа Майком Помпео.Запад собирается ударить по Москве новыми санкциями. Министр далпонять: очередная агрессия против России из-за отравления Скрипалей будет иметь непредсказуемыепоследствия.Лавров назвал инцидент с бывшим офицером ГРУ Сергеем Скрипалем "мутной историей" и напомнил Помпео, что с момента инцидента в Солсбери, в котором Запад обвинил Россию, экс-разведчика никто не видел.Министр,как и любой работник внешнеполитического фронта, был вынужден говоритьна максимально дипломатичном языке. Тем не менее, посыл Лаврова былнедвусмысленным. По его словам, дополнительные санкции из-за отравления Скрипалей под совершеннонадуманным предлогом, без доказательств вины Москвы, могут усугубить ибез того непростую ситуацию в отношениях двух стран.Этозначит, что Вашингтон своими руками продолжит закрывать окновозможностей для улучшения отношений России и США, которое наметилосьпосле победы Дональда Трампа в 2016 году. Кроме того, Москва оставляетза собой право отвечать на агрессию и вводить ответные санкции противзападных стран.Коснулись Лавров и Помпеои Венесуэлы, где оппозиция продолжает протесты против президентаНиколаса Мадуро. Глава МИД России предостерег американцев отвмешательства во внутренние дела боливарианской республики.Напомним,что первый пакет антироссийских санкций после былвведен в конце августа прошлого года. Они включают запрет на покупки уМосквы оружия и передачу товаров и технологий, которые могутиспользоваться как в гражданской, так и военной отрасли.Граждане России были отравлены 4 марта 2018 года в городке Солсбери,недалеко от Лондона. Руководство Великобритании сразу же повесило винуза преступление на Россию.Через несколько месяцев Скотланд-Ярд показал видеокадры с двумя россиянам – Александром Петровым и Русланом Бошировым. Их назвали сотрудниками ГРУ и обвинили в заговоре и попытке убийства Скрипалей с использованием отравляющего вещества "Новичок".