Македония официально исчезла с карты мира. Теперь это государство называется Республика Северная Македония.

Македония официально исчезла с карты мира. Теперь это государство называется Республика Северная Македония.Решение переименовать страну приняли в июне 2018 года. Инициаторы смены названия — греческий и македонский премьер-министр Алексис Ципрас и Зоран Заев — могут получить нобелевскую премию мира.Споры о названии начались в 1991 году, когда Македония получила независимость от Югославии, напоминает телеканал "Россия 24". Дело в том, что в Греции есть одноименная провинция, поэтому Афины не хотели признавать новое государство. Теперь, когда конфликт улажен, Республика Северная Македония сможет беспрепятственно вступить в НАТО и ЕС.