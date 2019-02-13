Национальная хоккейная лига дисквалифицировала российского форварда Питтсбург Пингвинз Евгения Малкина на один матч. Таким образом она наказала россиянина за опасную игру высокоподнятой клюшкой против нападающего Филадельфии Майкла Раффля.

Национальная хоккейная лига дисквалифицировала российского форварда "Питтсбург Пингвинз" Евгения Малкина на один матч. Таким образом она наказала россиянина за опасную игру высокоподнятой клюшкой против нападающего "Филадельфии" Майкла Раффля.Кроме того, у него будет удержана зарплата, сообщает официальный сайт НХЛ. В итоге Малкин потеряет около 51 тысячи долларов. Эти деньги будут направлены в фонд экстренной помощи хоккеистам Лиги.Напомним, что 11 февраля в игре с "Филадельфией" российский форвард "пингвинов" был удален до конца матча за отмашку клюшкой. Сам Малкин заявил, что не пытался специально ударить соперника.