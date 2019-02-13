Поддерживать хорошую форму не так уж и трудно, заверяет известная телеведущая Елена Малышева. Поклонница здорового образа жизни, как выяснилось, борется с лишним весом, просто гуляя по Москве.

Поддерживать хорошую форму не так уж и трудно, заверяетизвестная телеведущая Елена Малышева. Поклонница здорового образа жизни, каквыяснилось, борется с лишним весом, просто гуляя по Москве.Тысячи шагов и пройденные километры – вот главное оружие вборьбе с лишними килограммами. Елена Малышева поддерживает форму с помощьюпеших прогулок по столице."Спасибо моему другу Айдыну Джебраилову, которыйпозвонил мне вечером и спросил, не съела ли я чего-то лишнего, чтобы сжечь всеэти калории. И несмотря на то, что я ничего не съела, я отправилась с нимходить по Москве", – написала Малышева в Instagram.В подтверждение телеведущая опубликовала снимок экрана своих"умных часов". По данным гаджета, Малышева ходила 66 минут ипотратила 689 ккал. Телеведущая гордится собой и благодарит за поддержку своегодруга.Некоторые подписчики Малышевой в таких результатахусомнились. "Простите, но за 66 минут ходьбы невозможно потратить 679ккал. Если только вы ходили со штангой на спине или шли со скоростью 50 км вчас", "Елена Васильевна, в прошлый раз вы за 50 мин ходьбы сожглитолько 220 ккал, а каким образом вы сейчас за 66 мин ходьбы сожгли 689 ккал?",– комментируют пост скептики. По их мнению, с часами Малышевой что-то не так.Однако большинство поклонников просто радуются успехамМалышевой. "Молодец, Елена Васильевна!", – пишут они. И называютМалышеву своим "мотиватором".