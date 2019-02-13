Поддерживать хорошую форму не так уж и трудно, заверяет
известная телеведущая Елена Малышева. Поклонница здорового образа жизни, как
выяснилось, борется с лишним весом, просто гуляя по Москве.
Поддерживать хорошую форму не так уж и трудно, заверяет
известная телеведущая Елена Малышева. Поклонница здорового образа жизни, как
выяснилось, борется с лишним весом, просто гуляя по Москве.
Тысячи шагов и пройденные километры – вот главное оружие в
борьбе с лишними килограммами. Елена Малышева поддерживает форму с помощью
пеших прогулок по столице.
"Спасибо моему другу Айдыну Джебраилову, который
позвонил мне вечером и спросил, не съела ли я чего-то лишнего, чтобы сжечь все
эти калории. И несмотря на то, что я ничего не съела, я отправилась с ним
ходить по Москве", – написала Малышева в Instagram.
В подтверждение телеведущая опубликовала снимок экрана своих
"умных часов". По данным гаджета, Малышева ходила 66 минут и
потратила 689 ккал. Телеведущая гордится собой и благодарит за поддержку своего
друга.
Некоторые подписчики Малышевой в таких результатах
усомнились. "Простите, но за 66 минут ходьбы невозможно потратить 679
ккал. Если только вы ходили со штангой на спине или шли со скоростью 50 км в
час", "Елена Васильевна, в прошлый раз вы за 50 мин ходьбы сожгли
только 220 ккал, а каким образом вы сейчас за 66 мин ходьбы сожгли 689 ккал?",
– комментируют пост скептики. По их мнению, с часами Малышевой что-то не так.
Однако большинство поклонников просто радуются успехам
Малышевой. "Молодец, Елена Васильевна!", – пишут они. И называют
Малышеву своим "мотиватором".