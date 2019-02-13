У одного из детских садов в Петербурге произошел конфликт между двумя мамами. Женщина восемь раз ударила ножом в голову маму ребенка, которая удалила ее из общего чата в WhatsApp. Пострадавшая была госпитализирована в Мариинскую больницу, полиция проводит проверку.

У одного из детских садов в Петербурге произошел конфликт между двумя мамами. Женщина восемь раз ударила ножом в голову маму ребенка, которая удалила ее из общего чата в WhatsApp.Инцидент произошел еще 5 февраля, но прессе обо этом стало известно только сейчас.Как рассказала "5 каналу" Анастасия М, ножевые ранения ей нанесла мама ребенка, который ходит в одну группу с ее сыном. Удалить ее из родительского комитета в чате попросили остальные участники, поскольку женщина, которая приехала из Донбасса, постоянно писала о своей тяжелой доле "беженки" и требовала оказать ей финансовую помощь.При этом, отметила пострадавшая женщина, настойчивая мамочка сама ездила на такси, а ее ребенок в материальном плане явно ни в чем не нуждался.Анастасия М. также рассказала, что после удаления из чата эта женщина стала ей угрожать. Она обратилась в полицию, но там на сообщения не отреагировали.Утром 5 февраля женщины столкнулись у дверей детского сада. Агрессивная мамочка попыталась вытолкнуть Анастасию М. на улицу, у них началась потасовка."Тут она ударила меня в лоб ножом, который оказался у нее в руке уже в раскрытом виде", — рассказала журналистам пострадавшая женщина.От более тяжелых последствий нападения, по словам Анастасии М., ее спасала девушка, которая услышала крики и пришла на помощь. Нападавшая же, по ее словам, до прибытия полиции успела вытереть с ножа кровь своей жертвы.Пострадавшая была госпитализирована в Мариинскую больницу, полиция проводит проверку, сообщает РИА Новости.