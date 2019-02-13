Граждане, которым по какой-либо причине не нравится президент России Владимир Путин, могут уехать из страны. Такой совет дал журналисту Юрию Дудю известный певец и композитор Александр Маршал.

Граждане, которым по какой-либо причине не нравитсяпрезидент России Владимир Путин, могут уехать из страны. Такой совет далжурналисту Юрию Дудю известный певец и композитор Александр Маршал.Юрий Дудь не является сторонником президента РоссииВладимира Путина. Журналист признался в этом во время интервью, которое он взялу 61-летнего певца Александра Маршала. Видеоблогер напомнил артисту, что тоткатегорически поддерживает российского лидера – в том числе своим участием вконцертах на Красной площади."Ну я не понимаю, а кто его не сторонник? Вы -нет?", – спросил . Дудь отрицательно помотал головой. Тогда певецпосоветовал ему не мучиться. "Уезжайте в другую страну, живите там",– сказал Маршал.Тогда Дудь задал уточняющий вопрос: считает ли артист, что вРоссии должны жить только люди, согласные с властью. Журналист напомнил своемугостю, что президент фактически является наемным работником гражданина страны инесогласие с ним не является поводом к отъезду.Маршал уточнил: в России, если кому-то что-то не нравится, можновыйти на улицу и потребовать это. В то же время, если российскаядействительность доставляет такие мучения – не лучше ли переехать в другуюстрану?Беседа с певцом была опубликована на YouTube-канале"вДудь". Это эпизод документального фильма о первом рок-фестивале вСССР, участником которого был Александр . Музыкант в свое время былучастником групп "Аракс", "Пилигримы", "Цветы","Парк Горького". Позже Маршал сделал сольную карьеру.