Граждане, которым по какой-либо причине не нравится
президент России Владимир Путин, могут уехать из страны. Такой совет дал
журналисту Юрию Дудю известный певец и композитор Александр Маршал.
Граждане, которым по какой-либо причине не нравится
президент России Владимир Путин, могут уехать из страны. Такой совет дал
журналисту Юрию Дудю известный певец и композитор Александр Маршал.
Юрий Дудь не является сторонником президента России
Владимира Путина. Журналист признался в этом во время интервью, которое он взял
у 61-летнего певца Александра Маршала. Видеоблогер напомнил артисту, что тот
категорически поддерживает российского лидера – в том числе своим участием в
концертах на Красной площади.
"Ну я не понимаю, а кто его не сторонник? Вы -
нет?", – спросил . Дудь отрицательно помотал головой. Тогда певец
посоветовал ему не мучиться. "Уезжайте в другую страну, живите там",
– сказал Маршал.
Тогда Дудь задал уточняющий вопрос: считает ли артист, что в
России должны жить только люди, согласные с властью. Журналист напомнил своему
гостю, что президент фактически является наемным работником гражданина страны и
несогласие с ним не является поводом к отъезду.
Маршал уточнил: в России, если кому-то что-то не нравится, можно
выйти на улицу и потребовать это. В то же время, если российская
действительность доставляет такие мучения – не лучше ли переехать в другую
страну?
Беседа с певцом была опубликована на YouTube-канале
"вДудь". Это эпизод документального фильма о первом рок-фестивале в
СССР, участником которого был Александр . Музыкант в свое время был
участником групп "Аракс", "Пилигримы", "Цветы",
"Парк Горького". Позже Маршал сделал сольную карьеру.