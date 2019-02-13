Спикер Совета Федерации на встрече с главой кабмина предложила радикальное решение для того, чтобы остановить расхищение лесных богатств страны.

Спикер Совета Федерации на встрече с главой кабмина предложила радикальное решение для того, чтобы остановить расхищение лесных богатств страны.Валентина Матвиенко обратилась к Дмитрию Медведеву с предложением временно установить полное эмбарго на экспорт древесины из восточных регионов России, так как действующие на государственном уровне механизмы контроля и учёта недейственны, а сформировавшаяся система надзора на местах не справляется с задачами из-за хронического недофинансирования.Раскритиковала Матвиенко и те перемены в лесной отрасли, которые произошли после принятия Лесного кодекса.“В свое время поменяли Лесной кодекс... мы считаем, что изменения были пролоббированы определенными группами людей. Мы потеряли хозяина в лесу, в разы уменьшилось количество лесников, мы потеряли финансирование, потом все это передали регионам, не обеспечивая их деньгами”, — рассказала Матвиенко премьеру.Коррумпированность отрасли достигла таких масштабов, что в преступные схемы оказываются вовлечены не только непосредственные участники вырубки леса, но и отдельные представители служб, на которые возложена обязанность следить за законностью заготовки и реализации леса.О масштабах бедствия и криминальных схемах, действующих в отрасли говорится и в специальном репортаже Александра Лукьянова. В нём кстати, также приводятся слова Валентины Матвиенко.Тогда она упоминала о необходимости скорейшего введения в жизнь системы “Лес-ЕГАИС”, призванной обеспечить электронный контроль за каждым срубленным деревом и дать возможность отслеживать пути его продажи и экспорта.На встрече с Медведевым Матвиенко заявила, что система учёта на сегодняшний день по прежнему “не работает”.Лесная отрасль сегодня является убыточной, а продажу леса стоит признать “абсолютно теневым сектором экономики”, уточнила Матвиенко, добавив, что в сложившихся обстоятельствах считает целесообразным ввести на государственном уровне, на уровне постановления правительства полный запрет на вывоз леса за рубеж.В самой же отрасли следует приступить к масштабным и тотальным проверкам всех без исключения договоров аренды лесов, их экономической составляющей. Кроме того, необходимо установить законность самого существования таких договоров, условия их заключения, а также дать оценку тому, за какую стоимость государственные ресурсы передаются в аренду тем или иным коммерческим структурам.Также, правовую оценку должна получить широко распространившаяся сегодня система, когда массовые вырубки леса ведутся под предлогом “санитарной рубки”, отметила Матвиенко.Месяц назад на встрече с сенаторами глава Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоз) Иван Валентик заявил о необходимости остановить действующую систему закупки леса леса, способствующую браконьерским вырубкам, когда, фактически похищенный лес проходит через процедуру “скупки у населения”, а затем, оформленный с незначительной долей переработки, легализуется и экспортируется за рубеж.Матвиенко тогда упрекнула самого Валентика, который, по ее словам, за 8 лет работы в ведомстве не решил проблему, связанную с незаконной вырубкой лесов.