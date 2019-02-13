Российская фигуристка призналась, что столкнулась с большим количеством критики после того, как приобрела известность. Аделина Сотникова заявила, что негативные комментарии сильно повлияли на ее здоровье.

Российская фигуристка призналась,что столкнулась с большим количеством критики после того, как приобрелаизвестность. Аделина Сотникова заявила, что негативные комментарии сильно повлияли на ее здоровье.Один из поклонниковспортсменки спросил у девушки, учили ли ее общаться с прессой. Фигуристка ответилаотрицательно и отметила, что говорить с репортерами она научилась только после серии интервью. Первый разговор с журналистами у нее состоялся в 12 лет. Тогда хотела показать себя "добрым, открытым, взрослым человеком"."Когда ничего не понимала, будучиеще ребенком (первое интервью у меня было в 12 лет), веря во все доброе,думала, что все желают только добра, показать тебя с настоящей хорошей стороныи т. д. Мое интервью получилось действительно очень открытым, добрым и взрослымдля 12 лет. Мама была в шоке, потому что ей не казалось, что я настолько могуправильно все рассуждать", – поделилась она.После публикации интервью в Сети фигуристка столкнулась с критикой пользователей. Девушка вспоминает, что в тот момент она приняла все негативные комментарии близко к сердцу. К счастью, со спортсменкой были рядом родители и тренер, которые поддержали ее. С тех пор сделала для себя важный вывод: "нельзя быть хорошей для всех"."Просто представьте... Ребенок с таким восхищением читает свое интервью и начинает читать радиинтереса комментарии людей и видит негатив. Слава Богу, у менямама по образованию детский психолог! Она меня долго откачивала и начиналаобъяснять, что такое хорошо, а что такое плохо. И с каждым интервью я становилась опытнее", – заключила она.