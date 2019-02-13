Российская фигуристка призналась,
что столкнулась с большим количеством критики после того, как приобрела
известность. Аделина Сотникова заявила, что негативные комментарии сильно повлияли на ее здоровье.
Российская фигуристка призналась,
что столкнулась с большим количеством критики после того, как приобрела
известность. Аделина Сотникова заявила, что негативные комментарии сильно повлияли на ее здоровье.
Один из поклонников
спортсменки спросил у девушки, учили ли ее общаться с прессой. Фигуристка ответила
отрицательно и отметила, что говорить с репортерами она научилась только после серии интервью. Первый разговор с журналистами у нее состоялся в 12 лет. Тогда хотела показать себя "добрым, открытым, взрослым человеком".
"Когда ничего не понимала, будучи
еще ребенком (первое интервью у меня было в 12 лет), веря во все доброе,
думала, что все желают только добра, показать тебя с настоящей хорошей стороны
и т. д. Мое интервью получилось действительно очень открытым, добрым и взрослым
для 12 лет. Мама была в шоке, потому что ей не казалось, что я настолько могу
правильно все рассуждать", – поделилась она.
После публикации интервью в Сети фигуристка столкнулась с критикой пользователей. Девушка вспоминает, что в тот момент она приняла все негативные комментарии близко к сердцу. К счастью, со спортсменкой были рядом родители и тренер, которые поддержали ее. С тех пор сделала для себя важный вывод: "нельзя быть хорошей для всех".
"Просто представьте... Ребенок с таким восхищением читает свое интервью и начинает читать ради
интереса комментарии людей и видит негатив. Слава Богу, у меня
мама по образованию детский психолог! Она меня долго откачивала и начинала
объяснять, что такое хорошо, а что такое плохо. И с каждым интервью я становилась опытнее", – заключила она.